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Пациент с подозрением на коронавирус сбежал из больницы

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#коронавирус #побег #больница
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Пациент с подозрением на коронавирус сбежал из больницы

Мужчина самовольно покинул учреждение здравоохранения в Иваново. Причем, не в первый раз.

Мужчина с подозрением на коронавирус сбежал из больницы в Иванове. Как сообщает « Регион online», он не первый раз нарушает режим. Экспресс-тест у него был отрицательным. Наблюдались признаки ОРВИ. Недавно прибывший из страны Евросоюза должен был соблюдать карантин, рассказало руководство первой больницы в городе Иваново.

О побеге пациента руководство больницы заявило в полицию. Его поиском займутся полицейские.Мужчине грозит серьезный штраф.Уже установлено, что подозреваемый на заражение коронавирусной инфекцией сбежал через окно. Дверь в его палату была закрыта снаружи. Об обнаружении сбежавшего мужчины пока не сообщалось.

Ранее сообщалось, что в Ивановской области в четверг подтвержден первый случай коронавируса - у жителя региона, который вернулся из одной из стран ЕС. Мужчина чувствует себя нормально, он находится в больнице, уточняет РИА Новости.
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#коронавирус #побег #больница
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