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сегодня, 13:30

Всех прибывающих в Россию отправят на карантин

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#туризм #коронавирус
Всех прибывающих в Россию отправят на карантин

Соответствующее постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Как следует из документа, эта мера теперь будет действовать во всех регионах.

Люди, прибывающие в Россию, должны будут незамедлительно сообщить о своем приезде на специальную горячую линию, организованную в регионах. Нужно будет сказать дату и место пребывания за границей, оставить контактную информацию. Все люди, прибывающие в Россию из других стран, должны будут проходить обязательный 14-дневный карантин, сообщает "Коммерсант".

В случае любого ухудшения состояния нужно будет обратиться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций. Также нужно будет выполнять требования по домашней изоляции (находиться в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и другими лицами в течение 14 дней). Работодатели должны оказывать содействие в обеспечении изоляции человека на дому. В случае, если домашняя изоляция невозможна, власти должны ее организовать в условиях обсерватора, говорится в документе.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли. В России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.
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#туризм #коронавирус

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