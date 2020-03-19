сегодня, 13:30
Всех прибывающих в Россию отправят на карантин
Соответствующее постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Как следует из документа, эта мера теперь будет действовать во всех регионах.
В случае любого ухудшения состояния нужно будет обратиться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций. Также нужно будет выполнять требования по домашней изоляции (находиться в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и другими лицами в течение 14 дней). Работодатели должны оказывать содействие в обеспечении изоляции человека на дому. В случае, если домашняя изоляция невозможна, власти должны ее организовать в условиях обсерватора, говорится в документе.
Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли. В России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.