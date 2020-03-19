сегодня, 13:27
Страховые платежи для малого бизнеса заморозили
Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил мораторий для малого и среднего бизнеса на страховые взносы. Также предприниматели получат отсрочку на уплату арендных платежей.
- На три месяца, начиная с марта, вводится отсрочка по уплате страховых взносов, а также временная отсрочка на уплату арендных платежей — для тех, кто арендует государственное или муниципальное имущество. Особое внимание уделено поддержке малого и среднего бизнеса. В этом секторе заняты миллионы людей, и он оказался в не менее сложной ситуации, — отметил Мишустин, комментируя меры по поддержке экономики. - Кроме того, вводится мораторий на проверки предприятий из реестра малого и среднего бизнеса, в том числе налоговые и таможенные.
По его словам, льготы начнут действовать уже с марта. С 2019 года малый и средний бизнес платит страховые взносы, как и весь остальной бизнес, – 30%. Также такой бизнес может пользоваться льготами, предусмотренными для всех остальных компаний, например, в области IT. Мишустин ранее объявлял и другие меры поддержки экономики из-за распространения коронавируса, напоминают «Ведомости». В частности, он говорил, что для поддержки экономики и граждан правительство сформирует антикризисный фонд в размере до 300 млрд руб. Кроме того, будет увеличен объем предоставляемых государственных гарантий. Власти расширят льготное кредитование бизнеса. Для туристической и авиационной отраслей будет действовать отсрочка по взысканию налогов. На месяц будут отменены ограничения в городах для транспорта торговых сетей и введен зеленый коридор на импорт товаров.
Также премьер отметил, что поводов для паники в связи с распространением инфекции нет. По его словам, Россия сможет справиться с угрозой, так как имеет опыт борьбы с эпидемиями и необходимые ресурсы, уточняют «Известия».
К настоящему моменту в РФ зарегистрированы 147 случаев заболевания коронавирусом, большинство зараженных — в Москве.