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7 минут назад

С коронавирусом в Москве будут бороться крестными ходами

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#коронавирус #крестный ход
С коронавирусом в Москве будут бороться крестными ходами

Православные активисты намерены совершать их ежедневно.

Монахи Высоко-Петровского монастыря в Москве решили каждый вечер обходить свою обитель крестным ходом с молебным пением об избавлении от коронавируса, сообщил в соцсетях наместник обители, игумен Петр. Игумен также сообщил об отмене экскурсий в монастырь и пообещал обеспечить виртуальные путешествия по обители в соцсетях.

- Традиция совершения крестных ходов в дни тех или иных бедствий утвердилась в церковной традиции ещё в Византии. Духовенство и верующие обходили дома, улицы, монастыри и даже целые населённые пункты, призывая Господа и святых в помощь. Сегодня все мы нуждаемся в помощи свыше, поэтому братия нашего монастыря единодушно решила усугубить молитву, - написал игумен.

Первый крестный ход состоялся вчера вечером, уточняет «Эхо Москвы». Монахи прошли по окружающим монастырь тротуарам с Влахернской иконой Божией Матери, держась на безопасной дистанции друг от друга.

- Сегодня мы все нуждаемся в помощи свыше, поэтому братия нашего монастыря единодушно решила усугубить молитву. Господь никого не оставит! - уверен наместник обители.
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#коронавирус #крестный ход

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