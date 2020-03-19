В России
18 минут назад
Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий
Так президент России прокомментировал пандемию коронавируса. По его мнению, россияне пока все делают правильно.
Президент России Владимир Путин заявил, что нужно быть готовым к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса. Об этом он сказал на встрече с врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым. Руководитель города рассказал главе государства, что в Севастополе сейчас 77 человек находятся под контролем дома и восемь — в инфекционной больнице. Развожаев подчеркнул, что диагноз "коронавирус" в Севастополе, а также Крыму, не поставили никому.
- Надо быть готовым к любому развитию событий, так что вы все правильно делаете, - сказал Владимир Путин.
18 марта Путин на встрече с представителями общественности Крыма заявил о недопустимости русского «авось» в борьбе с коронавирусом, напоминают «Известия». Он подчеркнул, что в сложившихся условиях люди должны объединить усилия, помогать друг другу и проявить максимальную дисциплину.
Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли. В России зарегистрировано 147 случаев инфицирования, уточняет ТАСС.
- Надо быть готовым к любому развитию событий, так что вы все правильно делаете, - сказал Владимир Путин.
18 марта Путин на встрече с представителями общественности Крыма заявил о недопустимости русского «авось» в борьбе с коронавирусом, напоминают «Известия». Он подчеркнул, что в сложившихся условиях люди должны объединить усилия, помогать друг другу и проявить максимальную дисциплину.
Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли. В России зарегистрировано 147 случаев инфицирования, уточняет ТАСС.