В России

24 минуты назад

Названы условия прекращение пандемии коронавируса

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#коронавирус
Названы условия прекращение пандемии коронавируса

Биолог из США Анча Баранова назвала два главных фактора – эволюция вируса и естественная вакцинация.

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала РИА Новости о двух факторах, от которых зависит прекращение эпидемии нового коронавируса.По ее словам, один фактор — это процесс эволюции вируса. Второй фактор, добавила она, — это приобретение иммунитета людьми, то есть процесс естественной вакцинации. Медик пояснила, что, когда коронавирусом переболеет около 70%населения, в популяции появится необходимая прослойка людей с антителами, способными побороть вирус. В этом случае заражение уже не будет таким массовым — у всех будет иммунитет.

- Мы знаем, что в новом хозяине (а человек — новый хозяин для вируса) происходит ослабление вируса. Мы его наблюдали на других вирусах, в том числе коронавирусах. Вирус летучей мыши попал в человека, переход от человека к человеку сопровождается мутациями вируса, и они, как правило, его ослабляют. Происходит его коэволюция, чтобы он мог более-менее сосуществовать с человеком. Этот вирус сейчас к нам приспосабливается. Сколько времени это займет, неизвестно, - отметила Баранова.

Вместе с этим 17 марта «Известиям» на кафедре вирусологии в МГУ рассказали, что в России за три месяца может быть создан прототип дешевой в производстве вакцины от COVID-19.
Вспышка вируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. По данным Worldometer на 6:30 мск 19 марта, в мире заболели 219 240 человек, вылечились 85 745 пациентов, умерли 8967 человек. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 130 странах.
87
#коронавирус

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