35 минут назад
Little Big поддержали отмену «Евровидения»
Группа прокомментировала решение организаторов о переносе музыкального шоу-конкурса. Участники от России согласны с этими действиями.
- Наверняка вы уже слышали, что «Евровидение-2020» отменяется в связи с глобальной эпидемией. Мы сожалеем, но также считаем, что это единственное правильное решение в сложившейся ситуации, — говорится в сообщении на официальной странице группы в Instagram. Также артисты поблагодарили всех «соотечественников и зарубежных слушателей» за поддержку.
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Наверняка вы уже слышали, что Евровидение-2020 отменяется в связи с глобальной эпидемией. Мы сожалеем, но так же считаем, что это единственное правильное решение в сложившейся ситуации. С момента объявления нас участниками конкурса, мы ощутили невероятную поддержку со стороны соотечественников и зарубежных слушателей – спасибо каждому, кто смотрел наш клип, слушал песню UNO и верил в нашу победу! Пусть CorUNOvirus продолжается несмотря на коронавирус! ⠀ For sure, you have heard that Eurovision-2020 is cancelled due to COVID-19 worldwidespread. We regret about it and we also assume that this is the only proper decision in such a situation. Since we were announced as participants, we experienced a huge support from our fans around the whole world. We thank each one of you who listened to UNO, watched music video and believed in our victory! Let corUNOvirus continue despite any danger of real virus!
Музыкальный обозреватель, продюсер Борис Барабанов в беседе с телеканалом "360" поделился мнением, что у группы Little Big есть шансы поехать на Евровидение в следующем году. Эксперт назвал решение отправить на международный вокальный конкурс именно эту группу очень правильным, остроумным и долгожданным.
Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.