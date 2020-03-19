В России
42 минуты назад
Рубль и нефть продолжают падение
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Стоимость нефти может стать катастрофой для российской экономики.
Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, является катастрофической. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил совладелец и вице-президент крупнейшей российской частной нефтяной компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун. Вице-президент "Лукойла" также отметил, что цены могут приостановить падение на уровне сопротивления в $15-20 за баррель. Цена нефти при сегодняшнем развитии возобновляемых источников энергии не может вернуться на уровень $100-120 за баррель, считает Леонид Федун, отмечает ТАСС. Еще в конце февраля нефть торговалась дороже $50 за баррель. По словам Федуна, основная причина такого обвала нефтяных котировок — развал сделки о сокращении добычи нефти ОПЕК+ из-за того, что Россия и Саудовская Аравия 6 марта не смогли договориться об условиях ее продления, а затем саудиты заявили о намерении увеличить поставки сырья на рынок на более чем 25%.
Российский рубль на фоне пандемии коронавируса и срыва сделки ОПЕК поднялся на второе место в ренкинге самых волатильных валют мира по отношению к доллару США, свидетельствуют данные терминала Bloomberg. Вмененная волатильность рубля, рассчитанная из цен трехмесячных опционов, составляет 24,9 процента. Речь идет о том, как рынок оценивает будущую амплитуду колебаний валютного курса.
Накануне стало известно, что курс доллара и евро к рублю побили на Московской бирже рекорд февраля 2016 года, напоминает РИА Новости. В среду, 18 марта, на фоне обвала цен на нефть до минимумов более чем 15-летней давности доллар подорожал к рублю более чем на 5 руб. за одну торговую сессию.
Курс рубля упал ниже 80 руб. за доллар впервые с февраля 2016 года и достиг отметки 80,87 руб., которую не смог превысить из-за ограничений по выставлению заявок на Московской бирже.Евро превысил 88 руб. (+5,82 руб. по состоянию на 21:10 мск).Нефть марки Brent рухнула до $25 за баррель впервые с 2003 года. Индекс Мосбиржи упал на 5%, РТС — на 14%. Американские индексы S&P 500 и Dow Jones снижались на 6–7%.
Российский рубль на фоне пандемии коронавируса и срыва сделки ОПЕК поднялся на второе место в ренкинге самых волатильных валют мира по отношению к доллару США, свидетельствуют данные терминала Bloomberg. Вмененная волатильность рубля, рассчитанная из цен трехмесячных опционов, составляет 24,9 процента. Речь идет о том, как рынок оценивает будущую амплитуду колебаний валютного курса.
Накануне стало известно, что курс доллара и евро к рублю побили на Московской бирже рекорд февраля 2016 года, напоминает РИА Новости. В среду, 18 марта, на фоне обвала цен на нефть до минимумов более чем 15-летней давности доллар подорожал к рублю более чем на 5 руб. за одну торговую сессию.
Курс рубля упал ниже 80 руб. за доллар впервые с февраля 2016 года и достиг отметки 80,87 руб., которую не смог превысить из-за ограничений по выставлению заявок на Московской бирже.Евро превысил 88 руб. (+5,82 руб. по состоянию на 21:10 мск).Нефть марки Brent рухнула до $25 за баррель впервые с 2003 года. Индекс Мосбиржи упал на 5%, РТС — на 14%. Американские индексы S&P 500 и Dow Jones снижались на 6–7%.
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