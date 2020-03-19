В России
55 минут назад
В России умерла пациентка с коронавирусом
158
Причиной смерти стала пневмония на фоне ряда хронических заболеваний. Пенсионерка скончалась в Москве.
В Москве скончалась 79-летняя женщина, у которой обнаружили коронавирусное заболевание, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19. Весь круг общения скончавшейся женщины установлен, сообщили в оперштабе, ее близкие находятся под наблюдением. Тяжелых симптомов болезни ни у кого из них нет. Как уточняет РИА Новости, причиной смерти стал ряд хронических заболеваний: сахарный диабет второго типа, артериальная гипертензия, состояние после стентирования коронарных артерий, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных сосудов, аорты, хроническая легочная гипертензия, мочекаменная и цереброваскулярная болезни.
Женщину 79 лет госпитализировали 13 марта. Ее вначале отправили в частную клинику, но после того как тест подтвердил наличие коронавируса, перевели в инфекционную больницу № 2.В связи с усилением дыхательной недостаточности получала комплексную интенсивную терапию. В инфекционной больнице находилась в изолированном боксе. Смерть наступила в результате пневмонии на фоне очень тяжелой сопутствующей патологии», сообщили в оперштабе.
12 марта сообщалось, что в московском медицинском центре в поселке Коммунарка, куда госпитализируют пациентов с подозрением на коронавирус, скончался мужчина, напоминает «Лента». Заместитель главного врача медицинской части медцентра Игорь Тюрин особо подчеркнул, что причиной смерти этого пациента стала не коронавирусная инфекция. Известно, что в середине февраля он вернулся с севера Италии, а 11 марта его госпитализировали в медицинский центр в Коммунарке с диагнозом пневмония. Врачи не успели взять у него анализы, поэтому его биоматериал позже доставили в центр «Вектор» в Новосибирске, чтобы узнать, был ли он заражен.
Женщину 79 лет госпитализировали 13 марта. Ее вначале отправили в частную клинику, но после того как тест подтвердил наличие коронавируса, перевели в инфекционную больницу № 2.В связи с усилением дыхательной недостаточности получала комплексную интенсивную терапию. В инфекционной больнице находилась в изолированном боксе. Смерть наступила в результате пневмонии на фоне очень тяжелой сопутствующей патологии», сообщили в оперштабе.
12 марта сообщалось, что в московском медицинском центре в поселке Коммунарка, куда госпитализируют пациентов с подозрением на коронавирус, скончался мужчина, напоминает «Лента». Заместитель главного врача медицинской части медцентра Игорь Тюрин особо подчеркнул, что причиной смерти этого пациента стала не коронавирусная инфекция. Известно, что в середине февраля он вернулся с севера Италии, а 11 марта его госпитализировали в медицинский центр в Коммунарке с диагнозом пневмония. Врачи не успели взять у него анализы, поэтому его биоматериал позже доставили в центр «Вектор» в Новосибирске, чтобы узнать, был ли он заражен.
158