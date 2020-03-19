Происшествия
сегодня, 10:41
С фасада кафе на остановочном павильоне украли видеокамеру и провода
6 1020
Около полуночи 18 марта на остановке «Быханов сад» три человека устроили акт вандализма.
Загрузка плеера
Судя по записи камеры наблюдения, они вставали на лавку и что-то отрывали от «потолка», потом перешли через дорогу и направились в сторону площади Авиаторов. После этого к остановочному павильону подъехали полицейские.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в полицию обратился сотрудник кафе. В заявлении указано, что хулиганы прихватили с собой часть проводов и камеру наблюдения.
– Проверку проводят сотрудники отдела полиции №4, - сообщил в пресс-службе ведомства. – Они установят стоимость пропавшего имущество, после чего вынесут процессуальное решение.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в полицию обратился сотрудник кафе. В заявлении указано, что хулиганы прихватили с собой часть проводов и камеру наблюдения.
– Проверку проводят сотрудники отдела полиции №4, - сообщил в пресс-службе ведомства. – Они установят стоимость пропавшего имущество, после чего вынесут процессуальное решение.
6 1020
Камерам смерть
Водитель
Александр
Бригада Фантомаса и Уркаганкиной
Инквизитор
))