С фасада кафе на остановочном павильоне украли видеокамеру и провода

Около полуночи 18 марта на остановке «Быханов сад» три человека устроили акт вандализма.

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Судя по записи камеры наблюдения, они вставали на лавку и что-то отрывали от «потолка», потом перешли через дорогу и направились в сторону площади Авиаторов. После этого к остановочному павильону подъехали полицейские.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в полицию обратился сотрудник кафе. В заявлении указано, что хулиганы прихватили с собой часть проводов и камеру наблюдения.



– Проверку проводят сотрудники отдела полиции №4, - сообщил в пресс-службе ведомства. – Они установят стоимость пропавшего имущество, после чего вынесут процессуальное решение.