Происшествия

сегодня, 10:41

С фасада кафе на остановочном павильоне украли видеокамеру и провода

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#остановка #Быханов сад
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С фасада кафе на остановочном павильоне украли видеокамеру и провода

Около полуночи 18 марта на остановке «Быханов сад» три человека устроили акт вандализма. 

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Судя по записи камеры наблюдения, они вставали на лавку и что-то отрывали от «потолка», потом перешли через дорогу и направились в сторону площади Авиаторов. После этого к остановочному павильону подъехали полицейские.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в полицию обратился сотрудник кафе. В заявлении указано, что хулиганы прихватили с собой часть проводов и камеру наблюдения.

– Проверку проводят сотрудники отдела полиции №4, - сообщил в пресс-службе ведомства. – Они установят стоимость пропавшего имущество, после чего вынесут процессуальное решение.
6 1020
#остановка #Быханов сад
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Комментарии (6)

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Камерам смерть

39 минут назад
Молодцы люди! Тюрьму превращают в город!
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Водитель

47 минут назад
Когда нарушаешь ПДД ,то штраф приходит сразу , а тут подумаем , посмотрим , рассмотрим , Страна идиотов
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Александр

57 минут назад
Зато в стране 70% населения, это средний класс.
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Бригада Фантомаса и Уркаганкиной

57 минут назад
вон камера уже на Авито есть
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Инквизитор

сегодня, 10:53
Ну а что, прокуратур ушел, зам УВД ушел, анархия мать порядка.
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))

сегодня, 10:53
Ой, ржака.
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