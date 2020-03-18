Новости в instagram
20 минут назад
Липецкая вечЁрка: губернатор в аптеке, продление каникул и ремонт проспекта
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в среду, 18 марта.
Чаще всего липчане сегодня обсуждали то, как Игорь Артамонов сходил в аптеку и магазин. Он посетил две аптеки - частную и государственную (в ОГУП «Липецкфармация» глава региона приобрел упаковку медицинский масок по 23 рубля за штуку), а также заглянул в первую попавшую ему на глаза «Пятерочку». Игорь Артамонов пробежался по магазину, чтобы лично убедиться, что товарного дефицита нет. Губернатор и не скрывал, что государственная аптека на улице Зегеля была выбрана им для визита не случайно: в этой сети вчера появились медицинские маски. 23 рубля за одну маску - это, конечно, дорого. И ничего сделать власть не может - маска является товаром, который продается без контроля наценки. Но и тут можно найти выход. В Липецкой области начали шить марлевые маски, чтобы предотвратить дефицит из-за ажиотажного спроса на них в связи со вспышкой коронавируса. Изготовленные профессиональными закройщицами и швеями маски шьются из нетканого материала и марли. В день каждая швейная мастерская готова пошить до 200 изделий.
Тем временем на лечении в областной инфекционной больнице по-прежнему находятся три человека. Все идут на поправку и готовятся к выписке. Сегодня из обсерватора в Данкове, куда помещают жителей области, имевших контакты с заболевшими коронавирусной инфекции или побывавших в эпидемически неблагополучных странах, выписали первых четверых пациентов. Среди выписанных - липецкая семья, побывавшая в Италии. «Кормили как в санатории, мы даже немного поправились, – шутят выписанные. – Все было на высшем уровне: и еда, и постельное белье, и оборудование бокса».
Кстати, из-за распространения коронавируса в российских школах с 23 марта по 12 апреля объявят каникулы. Так что на следующей неделе за парты никто не вернется. Противоэпидемический режим в школах Липецка продлен до 12 апреля. 19 марта станет ясно, в каких школах до 12 апреля продолжится дистанционное обучение, а в каких пройдут каникулы.
Между делом на проспекте Победы кипит работа. В областной администрации пока довольны темпами реконструкции главной автомагистрали Липецка. Подрядная организация набрала очень высокий темп работ. Впрочем, дальше эти темпы могут притормозить ресурсные организации, которые прокладывают на реконструируемом участке дороги сети и коммуникации.
Тем временем на лечении в областной инфекционной больнице по-прежнему находятся три человека. Все идут на поправку и готовятся к выписке. Сегодня из обсерватора в Данкове, куда помещают жителей области, имевших контакты с заболевшими коронавирусной инфекции или побывавших в эпидемически неблагополучных странах, выписали первых четверых пациентов. Среди выписанных - липецкая семья, побывавшая в Италии. «Кормили как в санатории, мы даже немного поправились, – шутят выписанные. – Все было на высшем уровне: и еда, и постельное белье, и оборудование бокса».
Кстати, из-за распространения коронавируса в российских школах с 23 марта по 12 апреля объявят каникулы. Так что на следующей неделе за парты никто не вернется. Противоэпидемический режим в школах Липецка продлен до 12 апреля. 19 марта станет ясно, в каких школах до 12 апреля продолжится дистанционное обучение, а в каких пройдут каникулы.
Между делом на проспекте Победы кипит работа. В областной администрации пока довольны темпами реконструкции главной автомагистрали Липецка. Подрядная организация набрала очень высокий темп работ. Впрочем, дальше эти темпы могут притормозить ресурсные организации, которые прокладывают на реконструируемом участке дороги сети и коммуникации.
Разумно