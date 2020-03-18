Общество

19 минут назад

Исполнять обязанности главы Липецкого района будет Давид Тодуа

3 485
#Липецкий район #кадры
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Исполнять обязанности главы Липецкого района будет Давид Тодуа

Ранее он занимал должность заместителя председателя районного Совета депутатов.

Бывший заместитель председателя Совета депутатов Липецкого района Давид Тодуа начал исполнять обязанности главы муниципального образования. Об этом GOROD48 сообщили в районной администрации.

Бывший глава района Александр Коростелев на сессии райсовета 17 марта обратился к депутатам с просьбой сложить с него полномочия. Депутаты удовлетворили просьбу чиновника, который руководил Липецким районом с 2 декабря 2007 года. 

В этот же день об отставке по собственному желанию с поста заместителя председателя райсовета заявил и Давид Тодуа. Как пишет липецкая районная газета «Сельская нива», уже тогда было известно о том, что он может возглавить муниципалитет.

3 485
#Липецкий район #кадры
1

Комментарии (4)

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Ганс

5 секунд назад
Мигрел.Ассимиляция.
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Флорида Гоппарова

5 минут назад
Фу, какая отвратительная рожа?!
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Милая Оксана

11 минут назад
Туда тоже можно!
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Это *

16 минут назад
Давид??????
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