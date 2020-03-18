В России
42 минуты назад
Число зараженных коронавирусом в России достигло 147
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Зарегистрированы еще 33 случая заболевания. Большинство из них выявлены в Москве.
В России за сутки зарегистрировано еще 33 больных новым типом коронавируса, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19. Из них 31 случай выявлен в Москве, еще по одному — в Томской и Новосибирской областях, уточняет РИА Новости. Таким образом, всего в России зафиксировано 147 случаев заражения новым коронавирусом, пятеро больных выздоровели.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что поводов для паники вокруг коронавируса в стране нет, поскольку благодаря раннему введению запретительных мер инфекция получила ограниченное распространение. Кроме того, правительство не фиксирует роста числа пневмоний в 2020 году, а в некоторых регионах фиксируется снижение, пишет ТАСС.
Всемирная организация здравоохранения на прошлой неделе объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19 и распространившегося из Китая, пандемией. По последним данным, всего заражено свыше 193 тысяч человек более чем в 140 странах: 7865 пациентов скончались, 81,7 тысячи выздоровели. В России зарегистрировано в общей сложности 114 больных новым типом коронавируса, пять из них вылечились. Правительства всех стран принимают экстренные меры для сдерживания эпидемии и вводят режимы повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Так, Евросоюз накануне объявил о закрытии внешних границ на 30 дней.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что поводов для паники вокруг коронавируса в стране нет, поскольку благодаря раннему введению запретительных мер инфекция получила ограниченное распространение. Кроме того, правительство не фиксирует роста числа пневмоний в 2020 году, а в некоторых регионах фиксируется снижение, пишет ТАСС.
Всемирная организация здравоохранения на прошлой неделе объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19 и распространившегося из Китая, пандемией. По последним данным, всего заражено свыше 193 тысяч человек более чем в 140 странах: 7865 пациентов скончались, 81,7 тысячи выздоровели. В России зарегистрировано в общей сложности 114 больных новым типом коронавируса, пять из них вылечились. Правительства всех стран принимают экстренные меры для сдерживания эпидемии и вводят режимы повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Так, Евросоюз накануне объявил о закрытии внешних границ на 30 дней.
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