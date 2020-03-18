Общество

56 минут назад

Будут ли дезинфицировать город с вертолёта, липчане выясняли у операторов службы «112»

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#слухи #коронавирус
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Будут ли дезинфицировать город с вертолёта, липчане выясняли у операторов службы «112»

Сразу 13 звонков, связанных с появившейся в сети фейковой информацией о том, что ночью город будут обрабатывать дезсредствами с вертолёта, приняли вечером 17 марта операторы службы «112». Люди пытались подтвердить или опровергнуть полученные сообщения.

В управлении ГО и ЧС просят липчан не поддаваться на провокационные сообщения, сохранять спокойствие и соблюдать рекомендации медиков, в частности, без необходимости не посещать людные места, пользоваться средствами индивидуальной защиты, чаще мыть руки, не контактировать с людьми с признаками ОРВИ.

С 11 марта на карантин в Липецке закрыты школы и учреждения дополнительного образования, приостановлена работа муниципального театра на Соколе, Дворцов культуры, введены ограничения на проведение массовых мероприятий. Ежедневно дезинфицируются салоны пассажирского транспорта, уборка с применением специальных обеззараживающих средств проводится в помещениях учреждений, организаций и предприятий всех форм собственности. По особым контролем находятся детские сады, где эти меры усилены, дети допускаются в группы только после прохождения обязательного медицинского фильтра на входе.  

В областной инфекционной больнице по-прежнему находятся лишь трое липчан с подтверждённым 7 марта диагнозом «коронавирусная инфекция». По данным медиков они поправляются и готовятся к выписке. В Данковском обсерваторе сейчас находятся 33 человека, симптомы инфекции у них не выявлены. Четверых человек выписали из обсерватора уже сегодня
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#слухи #коронавирус
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Комментарии (12)

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Перри Мейсон

5 минут назад
Ваш, ипритом обрабатывали ещё до Сталина. Одна из "цивилизованных стран"
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Перри Мейсон

7 минут назад
Пенсионер, от коронавируса отстреливаться?)))
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Ваш

8 минут назад
Пря Сталяне города обрабатывали ипритом
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Перри Мейсон

8 минут назад
Перри Мейсон, "С ветолетов нецелесообразно." Неуважаемый клон, С ветолётов - безусловно)))
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Перри Мейсон

13 минут назад
А тем кто вспомнит гимн СССР вколят ещё и витаминку В12)))
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Перри Мейсон

17 минут назад
С ветолетов нецелесообразно. Будут проводить вакцинацию. Для этого нужно открыть окно и высунуть туда голую жопу. В целях экономии времени, как почувствуйте укол, нужно быстро и без запинок назвать свои ФИО и номер паспорта.
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Пенсионер

24 минуты назад
В Америке очереди за оружием в магазины , а у нас ещё разрешение не выдали случись что и застрелится нечем !
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Пенсионер

24 минуты назад
В Америке очереди за оружием в магазины , а угас ещё разрешение не выдали случись что и застрелится нечем !
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Обхохочешься

37 минут назад
А ещё и костюму ОЗК будут раздавать, бесплатно! Маски ведь уже не помогают!!! (а-ха-ха...)
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Ездюк

42 минуты назад
Да точно уже ночью обрабатывали. Если лизнуть асфальт, то на вкус как дуст.
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