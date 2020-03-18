Будут ли дезинфицировать город с вертолёта, липчане выясняли у операторов службы «112»

Сразу 13 звонков, связанных с появившейся в сети фейковой информацией о том, что ночью город будут обрабатывать дезсредствами с вертолёта, приняли вечером 17 марта операторы службы «112». Люди пытались подтвердить или опровергнуть полученные сообщения.





С 11 марта на карантин в Липецке закрыты школы и учреждения дополнительного образования, приостановлена работа муниципального театра на Соколе, Дворцов культуры, введены ограничения на проведение массовых мероприятий. Ежедневно дезинфицируются салоны пассажирского транспорта, уборка с применением специальных обеззараживающих средств проводится в помещениях учреждений, организаций и предприятий всех форм собственности. По особым контролем находятся детские сады, где эти меры усилены, дети допускаются в группы только после прохождения обязательного медицинского фильтра на входе.



В областной инфекционной больнице по-прежнему находятся лишь трое липчан с подтверждённым 7 марта диагнозом «коронавирусная инфекция». По данным медиков они поправляются и готовятся к выписке. В Данковском обсерваторе сейчас находятся 33 человека, симптомы инфекции у них не выявлены. Четверых человек

В управлении ГО и ЧС просят липчан не поддаваться на провокационные сообщения, сохранять спокойствие и соблюдать рекомендации медиков, в частности, без необходимости не посещать людные места, пользоваться средствами индивидуальной защиты, чаще мыть руки, не контактировать с людьми с признаками ОРВИ.С 11 марта на карантин в Липецке закрыты школы и учреждения дополнительного образования, приостановлена работа муниципального театра на Соколе, Дворцов культуры, введены ограничения на проведение массовых мероприятий. Ежедневно дезинфицируются салоны пассажирского транспорта, уборка с применением специальных обеззараживающих средств проводится в помещениях учреждений, организаций и предприятий всех форм собственности. По особым контролем находятся детские сады, где эти меры усилены, дети допускаются в группы только после прохождения обязательного медицинского фильтра на входе.В областной инфекционной больнице по-прежнему находятся лишь трое липчан с подтверждённым 7 марта диагнозом «коронавирусная инфекция». По данным медиков они поправляются и готовятся к выписке. В Данковском обсерваторе сейчас находятся 33 человека, симптомы инфекции у них не выявлены. Четверых человек выписали из обсерватора уже сегодня