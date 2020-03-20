Бизнес

16 минут назад

Экспресс-шоу «Пятнашки» и Гузель Хасанова на 91.1 FM!

105
#Ретро FM
Экспресс-шоу «Пятнашки» и Гузель Хасанова на 91.1 FM!

Каждые выходные в эфире Радио Дача – экспресс-шоу «Пятнашки»!

Теперь это не просто любимая с детства игра, а откровенное интервью, в котором звезды российского шоу-бизнеса отвечают на 15 неожиданных вопросов.
Звездной гостьей нового выпуска станет популярная певица Гузель Хасанова!

О чем мечтает исполнительница? Какие песни она любит слушать? За кого и когда певица хочет выйти замуж? Как она планирует покорять сцену? Ответы на эти и другие вопросы мы услышим уже в эту субботу, 21 марта – не пропустите! 

Премьера выпуска – в субботу, 11:00.
Повтор – в воскресенье, 17:00.

Радио Дача - Липецк, 91.1 FM
Без возрастных ограничений (0+)

105
#Ретро FM

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