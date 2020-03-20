Бизнес
16 минут назад
Экспресс-шоу «Пятнашки» и Гузель Хасанова на 91.1 FM!
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Каждые выходные в эфире Радио Дача – экспресс-шоу «Пятнашки»!
Теперь это не просто любимая с детства игра, а откровенное интервью, в котором звезды российского шоу-бизнеса отвечают на 15 неожиданных вопросов.
Звездной гостьей нового выпуска станет популярная певица Гузель Хасанова!
О чем мечтает исполнительница? Какие песни она любит слушать? За кого и когда певица хочет выйти замуж? Как она планирует покорять сцену? Ответы на эти и другие вопросы мы услышим уже в эту субботу, 21 марта – не пропустите!
Премьера выпуска – в субботу, 11:00.
Повтор – в воскресенье, 17:00.
Радио Дача - Липецк, 91.1 FM
Без возрастных ограничений (0+)
Звездной гостьей нового выпуска станет популярная певица Гузель Хасанова!
О чем мечтает исполнительница? Какие песни она любит слушать? За кого и когда певица хочет выйти замуж? Как она планирует покорять сцену? Ответы на эти и другие вопросы мы услышим уже в эту субботу, 21 марта – не пропустите!
Премьера выпуска – в субботу, 11:00.
Повтор – в воскресенье, 17:00.
Радио Дача - Липецк, 91.1 FM
Без возрастных ограничений (0+)
105
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