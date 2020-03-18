Погода в Липецке

32 минуты назад

В Липецкой области ветрено и до +15

6 233
#ветер
В Липецкой области ветрено и до +15

В ближайшие трое суток Липецкая область останется в зоне повышенного атмосферного давления - погода будет комфортной, без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 5-7 градусов тепла, что на 7-8 градусов выше нормы.

Как сообщает Липецкий областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 марта в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 9-14 м/сек. Температура воздуха ночью составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днём на улице от +10  до +15.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет около нуля градусов, днём - от +11 до +13.

День 19 марта был самым теплым в Липецке в 1990 году, когда воздух прогрелся до +16 градусов, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1928 году - 26 градусов мороза.
6 233
#ветер

Комментарии (6)

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Валя

5 минут назад
Лучше бы меня в психушку посадили месяца на полтора!
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Ваня

11 минут назад
Лучше бы жара настала, да ударила бы по мозгам и свалила с ног!!!
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Вася

11 минут назад
Хоть бы снег выпал метра на полтора!
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Котэ

12 минут назад
Сегодня провалился в раскопанную канализацию на пр. Победы, нажрался до блевоты...
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путин

22 минуты назад
И ещё мощный экономический рывок - бакс под 90!!!!
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Вася

27 минут назад
Лучше бы снег выпал метров двестипятьдесят и мороз ударил градусов тысячавосемьдесят!
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