В Липецкой области ветрено и до +15

В ближайшие трое суток Липецкая область останется в зоне повышенного атмосферного давления - погода будет комфортной, без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 5-7 градусов тепла, что на 7-8 градусов выше нормы.

Как сообщает Липецкий областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 марта в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 9-14 м/сек. Температура воздуха ночью составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днём на улице от +10 до +15.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет около нуля градусов, днём - от +11 до +13.



День 19 марта был самым теплым в Липецке в 1990 году, когда воздух прогрелся до +16 градусов, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1928 году - 26 градусов мороза.

