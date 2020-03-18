32 минуты назад
В Липецкой области ветрено и до +15
В ближайшие трое суток Липецкая область останется в зоне повышенного атмосферного давления - погода будет комфортной, без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 5-7 градусов тепла, что на 7-8 градусов выше нормы.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет около нуля градусов, днём - от +11 до +13.
День 19 марта был самым теплым в Липецке в 1990 году, когда воздух прогрелся до +16 градусов, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1928 году - 26 градусов мороза.
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