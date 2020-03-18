В России
20 минут назад
Разгневанный супруг убил жену в суде
Жертва преступления ранее заявила на мужа за побои. Сегодня дело о семейном насилии должен был рассматривать мировой судья.
В суде Первоуральска Свердловской области была убита женщина, сообщает Рен ТВ. По предварительным данным, инцидент произошел сегодня около 10-11 часов утра на входе в судебный участок № 8 – около пропускного пункта.
Мужчина, обвиняемый в домашнем насилии по отношению к супруге, и его жена прибыли на судебное разбирательство, которое должна была вести мировой судья. Внезапно мужчина ударил ножом свою жену и ранил судебного пристава, который пытался ее защитить. Женщина скончалась до приезда скорой помощи. У пристава – серьезные ранения рук, он доставлен в больницу Первоуральска, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь
Пока неизвестно, прошел ли нападавший процедуру досмотра приставами при входе в здание суда, пишет « Екатеринбург Онлайн». В пресс-службе МВД России по Свердловской области сообщили, что сейчас ведется активный поиск подозреваемого в убийстве. Имя нападавшего — Попов Вячеслав Сергеевич, он 1983 года рождения. У нападавшего раньше были проблемы с законом.
Фото: https://www.e1.ru/
Мужчина, обвиняемый в домашнем насилии по отношению к супруге, и его жена прибыли на судебное разбирательство, которое должна была вести мировой судья. Внезапно мужчина ударил ножом свою жену и ранил судебного пристава, который пытался ее защитить. Женщина скончалась до приезда скорой помощи. У пристава – серьезные ранения рук, он доставлен в больницу Первоуральска, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь
Пока неизвестно, прошел ли нападавший процедуру досмотра приставами при входе в здание суда, пишет « Екатеринбург Онлайн». В пресс-службе МВД России по Свердловской области сообщили, что сейчас ведется активный поиск подозреваемого в убийстве. Имя нападавшего — Попов Вячеслав Сергеевич, он 1983 года рождения. У нападавшего раньше были проблемы с законом.
Фото: https://www.e1.ru/