36 минут назад
ВОЗ: не надо принимать ибупрофен как профилактику коронавируса
Всемирная организация здравоохранения не рекомендует заниматься самолечением с использованием фармацевтических препаратов. Если и пить, то не ибупрофен, а парацетамол.
Всемирная организация здравоохранения на прошлой неделе объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19 и распространившегося из Китая, пандемией. По последним данным, всего заражено свыше 193 тысяч человек более чем в 140 странах: 7865 пациентов скончались, 81,7 тысячи выздоровели. В России зарегистрировано в общей сложности 114 больных новым типом коронавируса, пять из них вылечились. Правительства всех стран принимают экстренные меры для сдерживания эпидемии и вводят режимы повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Так, Евросоюз накануне объявил о закрытии внешних границ на 30 дней.