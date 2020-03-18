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36 минут назад

ВОЗ: не надо принимать ибупрофен как профилактику коронавируса

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#коронавирус #лекарства
ВОЗ: не надо принимать ибупрофен как профилактику коронавируса

Всемирная организация здравоохранения не рекомендует заниматься самолечением с использованием фармацевтических препаратов. Если и пить, то не ибупрофен, а парацетамол.

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает RT.В ВОЗ не рекомендуют принимать при подозрении на коронавирус популярный противовоспалительный препарат ибупрофен, вместо него следует применять парацетамол. Но препарат не следует употреблять без консультаций с врачом, так как сейчас продолжаются исследования возможных негативных последствий его приема для заболевших COVID-19, уточняет РБК. При этом Линдмайер отметил, что если ибупрофен выписал врач и его необходимо принимать по показаниям, то от него можно не отказываться.

Всемирная организация здравоохранения на прошлой неделе объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19 и распространившегося из Китая, пандемией. По последним данным, всего заражено свыше 193 тысяч человек более чем в 140 странах: 7865 пациентов скончались, 81,7 тысячи выздоровели. В России зарегистрировано в общей сложности 114 больных новым типом коронавируса, пять из них вылечились. Правительства всех стран принимают экстренные меры для сдерживания эпидемии и вводят режимы повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Так, Евросоюз накануне объявил о закрытии внешних границ на 30 дней.

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#коронавирус #лекарства

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