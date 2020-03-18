В России
43 минуты назад
10 китайцев увезли из аэропорта в карантин
Иностранцев госпитализировали в Челябинске.
В карантинный центр в Челябинске поместили десятерых граждан Китая, сообщает издание «74.ру» со ссылкой на областную администрацию. Иностранцы находятся под наблюдением врачей. По данным ведомства, признаков заболевания у них нет.
— К десяти находящимся в областном противотуберкулёзном диспансере здоровым гражданам были добавлены ещё десять граждан КНР, имеющих вид на жительство в России и проживающих в Челябинской области, — уточнили в Минздраве. — Следуя алгоритму действий, в аэропорту их встретили сотрудники Роспотребнадзора, измерили температуру и, убедившись что она не превышает нормальную, перевезли в пункт временного размещения. Сейчас все граждане находятся под наблюдением врачей, признаков заболеваний нет.
Ранее специалисты Испанской академии питания и диетологии назвали продукты, повышающие сопротивление организма коронавирусу, сообщает «Российская газета». Эксперты подчеркивают, что правильная пища не предотвращает коронавирус, но механизмы реагирования на инфекцию и способность организма к восстановлению тесно связаны с питанием. Рацион должен быть сбалансированным и разнообразным. Включать фрукты и овощи, цельные зерна, постное мясо, рыбу, яйца и молочные продукты. Также полезны омега-3 жирные кислоты в рыбе, орехах и оливковом масле, обладающие противовоспалительным действием. Кроме того, укрепить иммунитет поможет здоровый сон, физическая активность, а от вредных привычек следует отказаться.
— К десяти находящимся в областном противотуберкулёзном диспансере здоровым гражданам были добавлены ещё десять граждан КНР, имеющих вид на жительство в России и проживающих в Челябинской области, — уточнили в Минздраве. — Следуя алгоритму действий, в аэропорту их встретили сотрудники Роспотребнадзора, измерили температуру и, убедившись что она не превышает нормальную, перевезли в пункт временного размещения. Сейчас все граждане находятся под наблюдением врачей, признаков заболеваний нет.
Ранее специалисты Испанской академии питания и диетологии назвали продукты, повышающие сопротивление организма коронавирусу, сообщает «Российская газета». Эксперты подчеркивают, что правильная пища не предотвращает коронавирус, но механизмы реагирования на инфекцию и способность организма к восстановлению тесно связаны с питанием. Рацион должен быть сбалансированным и разнообразным. Включать фрукты и овощи, цельные зерна, постное мясо, рыбу, яйца и молочные продукты. Также полезны омега-3 жирные кислоты в рыбе, орехах и оливковом масле, обладающие противовоспалительным действием. Кроме того, укрепить иммунитет поможет здоровый сон, физическая активность, а от вредных привычек следует отказаться.