Путин причислил к среднему классу 70% россиян

Президент дал определение понятию в проекте «20 вопросов». Подсчет среднего класса "по средствам" - непонятно что, а согласно методике Мирового банка в каждой стране получается свой средний класс, заметил Путин. В России он, конечно же, есть, и задача только в том, чтобы его укреплять и наращивать доходы.





- МРОТ 11 280, по-моему, в этом году, так, а средняя зарплата гораздо выше. У нас таких достаточно много, уверенно свыше 70 процентов, - подчеркнул глава государства в беседе с



Президент подчеркнул, что задачей правительства является укрепление среднего класса, а также увеличение его доходов. - Если вы думаете, что средний класс - это так, как живут во Франции, в Германии либо в Соединенных Штатах, то это не соответствует действительности, - пояснил Владимир Путин. Средний класс в каждой стране разный, сказал он, напомнив про методику Мирового банка: средний класс считается по количеству домохозяйств, людей, доходы которых в полтора раза больше, чем минимальный размер оплаты труда.- МРОТ 11 280, по-моему, в этом году, так, а средняя зарплата гораздо выше. У нас таких достаточно много, уверенно свыше 70 процентов, - подчеркнул глава государства в беседе с ТАСС. Президент подчеркнул, что задачей правительства является укрепление среднего класса, а также увеличение его доходов.