В России

49 минут назад

Путин причислил к среднему классу 70% россиян

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#Путин #средний класс
Путин причислил к среднему классу 70% россиян

Президент дал определение понятию в проекте «20 вопросов». Подсчет среднего класса "по средствам" - непонятно что, а согласно методике Мирового банка в каждой стране получается свой средний класс, заметил Путин. В России он, конечно же, есть, и задача только в том, чтобы его укреплять и наращивать доходы.

- Если вы думаете, что средний класс - это так, как живут во Франции, в Германии либо в Соединенных Штатах, то это не соответствует действительности, - пояснил Владимир Путин. Средний класс в каждой стране разный, сказал он, напомнив про методику Мирового банка: средний класс считается по количеству домохозяйств, людей, доходы которых в полтора раза больше, чем минимальный размер оплаты труда.

- МРОТ 11 280, по-моему, в этом году, так, а средняя зарплата гораздо выше. У нас таких достаточно много, уверенно свыше 70 процентов, - подчеркнул глава государства в беседе с ТАСС.

Президент подчеркнул, что задачей правительства является укрепление среднего класса, а также увеличение его доходов.
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#Путин #средний класс

Комментарии (1)

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Феназепам

19 минут назад
Надо же какие у него яркие видения!Он поди и с курями начал здороваться раз те самые 70% нищебродов отнес к "среднему классу". Тут мля не знаешь на что последние копейки потратить-жрать купить или путину на ракеты за ЖКХ заплатить, а оказывается я средний!Даже думать боюсь,что будет,когда заплачу за ЖКХ.Пора вводить официально-класс НИЩЕБРОДОВ.А он падла средний класс!
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