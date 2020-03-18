49 минут назад
Путин причислил к среднему классу 70% россиян
Президент дал определение понятию в проекте «20 вопросов». Подсчет среднего класса "по средствам" - непонятно что, а согласно методике Мирового банка в каждой стране получается свой средний класс, заметил Путин. В России он, конечно же, есть, и задача только в том, чтобы его укреплять и наращивать доходы.
- МРОТ 11 280, по-моему, в этом году, так, а средняя зарплата гораздо выше. У нас таких достаточно много, уверенно свыше 70 процентов, - подчеркнул глава государства в беседе с ТАСС.
Президент подчеркнул, что задачей правительства является укрепление среднего класса, а также увеличение его доходов.
Феназепам