В мире

56 минут назад

Россию обвинили в гибели турецких военных

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#Турция #Сирия #НАТО
Россию обвинили в гибели турецких военных

Резкое заявление сделал госсекретарь США Майк Помпео. Он также выразил поддержку Анкаре и одобрил ее действия в Идлибе.

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в гибели десятков турецких военных в сирийском Идлибе. «Мы считаем, что Россия ответственна за гибель десятков турецких военных в ходе своих военных операций. Мы поддерживаем нашего союзника по НАТО Турцию и рассматриваем новые меры для поддержки Турции и завершения насилия»,— сказал он.Госсекретарь также сообщил, что США ввели санкции в отношении министра обороны Сирии генерала Али Абдаллы Айюба за «его умышленные попытки с декабря 2019 года препятствовать сохранению режима прекращения огня на севере Сирии». Майк Помпео подчеркнул, что в результате деятельности главы сирийского Минобороны «был перемещен почти миллион людей», нуждающихся в гуманитарной помощи, сообщает «Коммерсант».

На прошлой неделе президент Турции Тайип Эрдоган по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Анкара запросила у альянса дополнительную помощь в связи с ситуацией в Сирии. Столтенберг в ответ обещал лишь продолжать оказывать поддержку, которую Турция уже получает, и напомнил Эрдогану о его ответственности за остановку миграционного потока в Европу, а также за приобретение российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом напоминает ТАСС.

Ситуация в сирийском Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия Сирии открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись, в том числе, турецкие военные, которые не должны были там находиться. В результате погибли 36 турецких военных, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская авиация в этом районе не применялась, уточняет РИА Новости.
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#Турция #Сирия #НАТО

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