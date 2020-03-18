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сегодня, 10:29
Курс доллара приближается к отметке в 80 рублей
Сейчас за 1 доллар дают 77 рублей.
Курс доллара в начале торгов на Мосбирже краткосрочно поднимался выше 79,22 руб. впервые с февраля 2016 года. После этого он опустился ниже 77 руб., что на 1,5 руб. больше, чем на закрытии торгов, пишет «Коммерсант». Курс евро увеличился на 1,8 руб.— до 84,7 руб. Стоимость нефти марки Brent утром сократилась на 1,4% — до $28,32 за баррель.
По состоянию на 10:15 мск евро торгуется на уровне 84,66 рубля (+2,1%). Индекс Мосбиржи на открытии торгов падает на 1,7%. Индекс РТС на Мосбирже упал ниже 900 пунктов, уточняет ТАСС.
В понедельник, 16 марта, Brent обновила четырехлетний минимум, подешевев более чем на 12% и опустившись ниже 30 долларов за баррель, напоминает РИА Новости. Стоимость WTI снизилась на 10%. Однако на следующий день цены немного восстанавливались. Трейдеры опасаются, что принимаемые меры не предотвратят рецессию мировой экономики и не изменят ситуацию вокруг нефтедобычи.
Рубль обвалился к доллару и евро в начале этой недели, вслед за падением мировых цен на нефть после разрыва сделки ОПЕК+. На новостях о провале переговоров ОПЕК+ стоимость нефти обвалилась до минимума с 1991 года. На торгах 9 марта стоимость барреля Brent опускалась на 30 процентов, до 31 доллара. В последующие дни цена отскочила, и по состоянию на 11 марта нефть торговалась на Лондонской бирже ICE на уровне 36-37 долларов за баррель.
По состоянию на 10:15 мск евро торгуется на уровне 84,66 рубля (+2,1%). Индекс Мосбиржи на открытии торгов падает на 1,7%. Индекс РТС на Мосбирже упал ниже 900 пунктов, уточняет ТАСС.
В понедельник, 16 марта, Brent обновила четырехлетний минимум, подешевев более чем на 12% и опустившись ниже 30 долларов за баррель, напоминает РИА Новости. Стоимость WTI снизилась на 10%. Однако на следующий день цены немного восстанавливались. Трейдеры опасаются, что принимаемые меры не предотвратят рецессию мировой экономики и не изменят ситуацию вокруг нефтедобычи.
Рубль обвалился к доллару и евро в начале этой недели, вслед за падением мировых цен на нефть после разрыва сделки ОПЕК+. На новостях о провале переговоров ОПЕК+ стоимость нефти обвалилась до минимума с 1991 года. На торгах 9 марта стоимость барреля Brent опускалась на 30 процентов, до 31 доллара. В последующие дни цена отскочила, и по состоянию на 11 марта нефть торговалась на Лондонской бирже ICE на уровне 36-37 долларов за баррель.