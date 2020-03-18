Происшествия
сегодня, 10:11
Унесший жизни трех человек пожар мог вспыхнуть из-за обогревателя
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В селе Малые Извалы Елецкого района, где сегодня утром во время пожара в частном доме погибли три человека, работает оперативная группа Елецкого следственного отдела СУ СК России по Липецкой области
- В рамках доследственной проверки сотрудники СК осматривают место пожара, опрашивают его очевидцев, - рассказали GOROD48 в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.
Трупы погибших пока не опознаны, тела сильно пострадали от огня. По предварителным данным, в пожаре погибла 59-летняя хозяйка дома и двое мужчин - 44-х и 57-ми лет.
В качестве версий возникновения пожара рассматриваются использование кустарного обогревательного прибора и неосторожность при курении.
- В рамках доследственной проверки сотрудники СК осматривают место пожара, опрашивают его очевидцев, - рассказали GOROD48 в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.
Трупы погибших пока не опознаны, тела сильно пострадали от огня. По предварителным данным, в пожаре погибла 59-летняя хозяйка дома и двое мужчин - 44-х и 57-ми лет.
В качестве версий возникновения пожара рассматриваются использование кустарного обогревательного прибора и неосторожность при курении.
976