Происшествия

сегодня, 10:11

Унесший жизни трех человек пожар мог вспыхнуть из-за обогревателя

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#пожар
Унесший жизни трех человек пожар мог вспыхнуть из-за обогревателя
В селе Малые Извалы Елецкого района, где сегодня утром во время пожара в частном доме погибли три человека, работает оперативная группа Елецкого следственного отдела СУ СК России по Липецкой области

- В рамках доследственной проверки сотрудники СК осматривают место пожара, опрашивают его очевидцев, - рассказали GOROD48 в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.

Трупы погибших пока не опознаны, тела сильно пострадали от огня. По предварителным данным, в пожаре погибла 59-летняя хозяйка дома и двое мужчин - 44-х и 57-ми лет.

В качестве версий возникновения пожара рассматриваются использование кустарного обогревательного прибора и неосторожность при курении. 
976
#пожар

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