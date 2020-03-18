Здоровье

сегодня, 10:14

Заболевшие коронавирусом липчане готовятся к выписке из больницы

11 2490
#коронавирус
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Заболевшие коронавирусом липчане готовятся к выписке из больницы

Сегодня выпишут четверых человек и из дансковского обсерватора.

За минувшие сутки новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории Липецкой области области не выявлено. 

На лечении по-прежнему находятся три человека. Все идут на поправку и готовятся к выписке. 

В обсерваторе находятся 37 человек. Они здоровы. Симптомов коронавирусной инфекции не выявлено.

Ожидается, что сегодня первые четрые человека будут выписаны из обсерватора.
11 2490
#коронавирус
1

Комментарии (11)

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Mikl

8 минут назад
Самое главное, что в Липецке нет лаборатории способной обнаружить короновирус. Вопрос-как лечить короновирус. если заболевший простым гриппом и есть температура должен оставаться дома и лечиться. Чем лечиться? Врач скажет. А врач сам не знает чем лечить. Он знает только что ибупрофеном нельзя лечить и все.
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///

14 минут назад
да, это точно...и фонд социального страхования обойдется без послабления, а там такой наплыв посетителей, мама не горюй...главное чтобы чиновники не чихали...им простывать нельзя, лечение ща границей дороговато обойдется
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Житель

18 минут назад
да, и карантин продлили в школах до 12 апреля, а так у нас всё ОК
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да

44 минуты назад
Только Областной совет депутатов приостановил прием граждан, все в электронном виде. А так все нормально. Как-то даже противно, вообще-то, они последними должны закрываться в городе, подавая пример несокрушимости другим социальным службам. А то простые работники организаций социальной защиты принимают по 100 человек в день, за панику наказывают. А сами закрылись, и пишут, что по рекомендации Управления труда и соц.защиты. Эх
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555

53 минуты назад
Да, с грамотностью тут совсем плохо! Один только заголовок чего стоит!
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липчанин

54 минуты назад
Просмотрел видео с заседания суда. На вопрос судьи, состоял ли под судом и следствием, Козин дал ответ - нет. Это ложь!!! В 1994-1995 годах Козин СОСТОЯЛ ПОД СЛЕДСТВИЕМ И СУДОМ по делу о ДТП на ул. Космонавтов 28.05. 1994 года. В этот день Козин, находясь пьяным за рулем, убил насмерть и сделал инвалидами несколько ни в чем не повинных людей! Как и сейчас, Козин всячески затягивал следствие, потом подкупал судей и в конечном итоге сумел уйти от уголовной ответственности. И вот новый суд и Козин С САМОГО НАЧАЛА НАЧИНАЕТ ЛГАТЬ СУДЬЕ! Прошу обратить на это внимание СУДА и особенно СТОРОНЫ ОБВИНЕНИЯ.Если лжет с самого начала, то будет лгать до конца! Верить ему у суда больше нет оснований. Посадите этого подонка, по нему давно зона плачет!!!
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вв

55 минут назад
...их выписывают а в школах карантин продливают .....страна дураков .....А ЭКОНОМИКА ЗДОРОВО ПОДНЯЛАСЬ В КИТАЕ ....ВСЕ ПО ПЛАНУ
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ясновидящая

58 минут назад
Липчанин, вот, чтобы не допустить страшного и вводят меры профилактики и карантина...
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Ахламонов

58 минут назад
Товарищ начальник город 48 срочно направьте своего подчиненного писателя для прохождения коучей и тренингов по знанию русского языка. Слишком он у Вас туповат.
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Я

сегодня, 10:31
Значит вовремя подсуетились, молодцы!
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