Заболевшие коронавирусом липчане готовятся к выписке из больницы

Сегодня выпишут четверых человек и из дансковского обсерватора.

За минувшие сутки новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории Липецкой области области не выявлено.



На лечении по-прежнему находятся три человека. Все идут на поправку и готовятся к выписке.



В обсерваторе находятся 37 человек. Они здоровы. Симптомов коронавирусной инфекции не выявлено.



Ожидается, что сегодня первые четрые человека будут выписаны из обсерватора.

