Здоровье
сегодня, 10:14
Заболевшие коронавирусом липчане готовятся к выписке из больницы
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Сегодня выпишут четверых человек и из дансковского обсерватора.
За минувшие сутки новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории Липецкой области области не выявлено.
На лечении по-прежнему находятся три человека. Все идут на поправку и готовятся к выписке.
В обсерваторе находятся 37 человек. Они здоровы. Симптомов коронавирусной инфекции не выявлено.
Ожидается, что сегодня первые четрые человека будут выписаны из обсерватора.
На лечении по-прежнему находятся три человека. Все идут на поправку и готовятся к выписке.
В обсерваторе находятся 37 человек. Они здоровы. Симптомов коронавирусной инфекции не выявлено.
Ожидается, что сегодня первые четрые человека будут выписаны из обсерватора.
11 2490
Mikl
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