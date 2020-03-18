В России

сегодня, 10:16

Фонд национального благосостояния могут отдать на помощь россиянам

159
#ФНБ #Путин

Владимир Путин не исключил, что средствами ФНБ могут поддержать определенные категории граждан.

Средства Фонда национального благосостояния могут быть направлены на поддержку определенных категорий граждан. Об этом сообщил президент Владимир Путин в очередной серии проекта «20 вопросов Владимиру Путину», опубликованной ТАСС. Глава государства напомнил, что в соответствии с правилом, начать тратить средства ФНБ власти смогут после того, как его объем превысит 7% ВВП, уточняет РБК. Эта планка уже пройдена, что открывает возможность для инвестиций. Путин отметил, что сейчас ФНБ остался единственным резервным фондом в России, и власти намерены «более активно оттуда тратить».

- Вопрос, на что инвестиции? На поддержку определенных групп населения и так далее. Вот как раз дискуссия [об этом] сейчас у нас и разворачивается, — сказал президент.

По данным Минфина РФ, объем ФНБ за февраль 2020 года вырос на 409 млрд руб. (5,2%) и на 1 марта составил более 8,249 трлн рублей, что эквивалентно 123,4 млрд долларов (7,3% к ВВП). При этом объем ликвидной части ФНБ на начало марта составил 6,568 трлн рублей, что эквивалентно 98,044 млрд долларов, или 5,8% к ВВП, прогнозируемого на 2020 год.
159
#ФНБ #Путин

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Разгневанный супруг убил жену в суде
#убийство #домашнее насилие
Разгневанный супруг убил жену в суде

18 минут назад

В России
10 китайцев увезли из аэропорта в карантин
#коронавирус #карантин
10 китайцев увезли из аэропорта в карантин

41 минуту назад

В России
Путин причислил к среднему классу 70% россиян
#Путин #средний класс
1
Путин причислил к среднему классу 70% россиян

47 минут назад

В России
Курс доллара приближается к отметке в 80 рублей
#валюта #нефть #обвал рубля
Курс доллара приближается к отметке в 80 рублей

сегодня, 10:29

В России
Из-за коронавируса продлили школьные каникулы
#коронавирус #образование #каникулы
Из-за коронавируса продлили школьные каникулы

сегодня, 10:10

В России
Из-за коронавируса в России могут приостановить строительство дорог
#коронавирус #дороги
Из-за коронавируса в России могут приостановить строительство дорог

вчера, 17:17

В России