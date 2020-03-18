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сегодня, 10:16
Фонд национального благосостояния могут отдать на помощь россиянам
Владимир Путин не исключил, что средствами ФНБ могут поддержать определенные категории граждан.
Средства Фонда национального благосостояния могут быть направлены на поддержку определенных категорий граждан. Об этом сообщил президент Владимир Путин в очередной серии проекта «20 вопросов Владимиру Путину», опубликованной ТАСС. Глава государства напомнил, что в соответствии с правилом, начать тратить средства ФНБ власти смогут после того, как его объем превысит 7% ВВП, уточняет РБК. Эта планка уже пройдена, что открывает возможность для инвестиций. Путин отметил, что сейчас ФНБ остался единственным резервным фондом в России, и власти намерены «более активно оттуда тратить».
- Вопрос, на что инвестиции? На поддержку определенных групп населения и так далее. Вот как раз дискуссия [об этом] сейчас у нас и разворачивается, — сказал президент.
По данным Минфина РФ, объем ФНБ за февраль 2020 года вырос на 409 млрд руб. (5,2%) и на 1 марта составил более 8,249 трлн рублей, что эквивалентно 123,4 млрд долларов (7,3% к ВВП). При этом объем ликвидной части ФНБ на начало марта составил 6,568 трлн рублей, что эквивалентно 98,044 млрд долларов, или 5,8% к ВВП, прогнозируемого на 2020 год.
- Вопрос, на что инвестиции? На поддержку определенных групп населения и так далее. Вот как раз дискуссия [об этом] сейчас у нас и разворачивается, — сказал президент.
По данным Минфина РФ, объем ФНБ за февраль 2020 года вырос на 409 млрд руб. (5,2%) и на 1 марта составил более 8,249 трлн рублей, что эквивалентно 123,4 млрд долларов (7,3% к ВВП). При этом объем ликвидной части ФНБ на начало марта составил 6,568 трлн рублей, что эквивалентно 98,044 млрд долларов, или 5,8% к ВВП, прогнозируемого на 2020 год.