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Из-за коронавируса продлили школьные каникулы

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#коронавирус #образование #каникулы
Из-за коронавируса продлили школьные каникулы

Дети вернутся за парты не ранее 13 апреля.

Российские школы будут отправлены на каникулы с 23 марта до 12 апреля, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов, пишет «Интерфакс». Операторы связи готовы предоставить бесплатный доступ к образовательным ресурсам для дистанционного обучения детей, а крупнейшие издательства образовательной литературы открыли бесплатный онлайн-доступ к своим учебникам.

- С понедельника до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка и дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы, - заявил министр просвещения Сергей Кравцов во время заседания совместной рабочей группы Минпросвещения и Рособрнадзора.

В условиях распространения коронавируса Министерство просвещения и Рособрнадзор создают рабочую группу для поддержки систем образования в регионах. По словам министра, ведомствами создана координационная методическая группа по поддержке учителей и родителей, а также организации дистанционного обучения в регионах, уточняет РБК. При этом Кравцов отметил, что школы продолжат работу, и если родители школьников начальных классов не смогут оставить детей дома, детей можно будет привести в образовательное учреждение.

Всемирная организация здравоохранения на прошлой неделе объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19 и распространившегося из Китая, пандемией, напоминает РИА Новости. По последним данным, всего заражено свыше 193 тысяч человек более чем в 140 странах: 7865 пациентов скончались, 81,7 тысячи выздоровели. В России зарегистрировано в общей сложности 114 больных новым типом коронавируса, пять из них вылечились. Правительства всех стран принимают экстренные меры для сдерживания эпидемии и вводят режимы повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Так, Евросоюз накануне объявил о закрытии внешних границ на 30 дней.
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#коронавирус #образование #каникулы

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