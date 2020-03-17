сегодня, 19:12
Сам сломал и сам починил: героический защитник «привёз» пенальти, а затем сравнял счет
Во втором матче в Турции «Металлург» сыграл вничью.
Липецкие футболисты, продолжающие тренировочный сбор в Турции, сегодня провели свой второй контрольный матч на сборе в Турции, сыграв вничью с пермской «Звездой» - 1:1.
По сравнению с предыдущим матчем со столичным «Велесом» (2:5) лазарет нашей команды заметно опустел. В нем остался лишь форвард Руслан Ахвледиани, который сегодня не играл, а вот защитник Александр Кахидзе и нападающий Егор Денисов вышли сразу в основе.
Матч проходил при сильном боковом ветре, поэтому играть в созидательный футбол было сложно обеим командам. «Металлург» чаще атаковал: на 22-й минуте вратарь пермяков с трудом перевел мяч на угловой после удара головой Денисова, а на 32-й минуте лучший бомбардир «Металлурга» в чемпионате (11 голов) Андрей Овчинников заработал штрафной прямо по центру ворот. В официальном сезоне Андрей такие голы забивает частенько (в Белгороде в прошлом году положил со штрафных сразу два, прим.), но на этот раз удар не вышел – низом и мимо.
Антигероем и героем встречи стал липецкий защитник Константин Титов. Перед самым перерывом он жёстко сыграл в своей штрафной, и турецкий арбитр назначил более чем спорный пенальти в ворота «Металлурга». Полузащитник Евгений Тюкалов с 11-ти метров пробил на силу и хотя вратарь Давид Иканович угадал направление, мяч со свистом влетел в сетку – 0:1.
Однако сам же Титов исправился во втором тайме. На 76-й минуте вышедший на замену полузащитник Сергей Белоусов подал угловой на дальнюю штангу, где притаился наш защитник, сыгравший, словно заправский форвард: поймав мяч на ногу он с лету ногой вонзил его в ворота – 1:1.
Моментов во втором тайме было немного, и к матчу применимо определение «боевая ничья».
В следующий раз «Металлург» должен выйти на поле 20 марта в поединке с лидеров группы «Урал-Поволжье» второго дивизиона тольяттинским «Акроном». Интригу придаёт тот факт, что в составе соперников выступают наши бывшие игроки Андрей Титов и лучший бомбардир «сталеваров» прошлого сезона (15 голов) Николай Иванников.
«Металлург» готовится к сезону, который должен был возобновиться 5 апреля, но сегодня РФС из-за пандемии коронавируса приостановил все футбольные соревнования в нашей стране до 10 апреля, как минимум. В турнирной таблице «Металлург» идёт на 2-м месте, отставая от брянского «Динамо» на два очка и имеет неплохие шансы на выход в ФНЛ. Тот же Брянск по календарю мы должны принимать дома 19 апреля.
Состав «Металлурга» в сегодняшнем матче: Иканович (Зеленов, 46), Викторов (Лаврененко, 61), Фролов, Титов, Кахидзе (Мохов, 77), Войдель, Арустамян (Акиничев, 88), Овчинников (Разомазов, 85), Харин (Я. Денисов, 77), С. Чернышов (Колченко, 82), Е. Денисов (Белоусов, 46).
Президент.
Смешно
Да все понятно с"Газмясом"