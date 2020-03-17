Сам сломал и сам починил: героический защитник «привёз» пенальти, а затем сравнял счет

Во втором матче в Турции «Металлург» сыграл вничью.

Липецкие футболисты, продолжающие тренировочный сбор в Турции, сегодня провели свой второй контрольный матч на сборе в Турции, сыграв вничью с пермской «Звездой» - 1:1.

По сравнению с предыдущим матчем со столичным «Велесом» (2:5) лазарет нашей команды заметно опустел. В нем остался лишь форвард Руслан Ахвледиани, который сегодня не играл, а вот защитник Александр Кахидзе и нападающий Егор Денисов вышли сразу в основе.

Матч проходил при сильном боковом ветре, поэтому играть в созидательный футбол было сложно обеим командам. «Металлург» чаще атаковал: на 22-й минуте вратарь пермяков с трудом перевел мяч на угловой после удара головой Денисова, а на 32-й минуте лучший бомбардир «Металлурга» в чемпионате (11 голов) Андрей Овчинников заработал штрафной прямо по центру ворот. В официальном сезоне Андрей такие голы забивает частенько (в Белгороде в прошлом году положил со штрафных сразу два, прим.), но на этот раз удар не вышел – низом и мимо.

Антигероем и героем встречи стал липецкий защитник Константин Титов. Перед самым перерывом он жёстко сыграл в своей штрафной, и турецкий арбитр назначил более чем спорный пенальти в ворота «Металлурга». Полузащитник Евгений Тюкалов с 11-ти метров пробил на силу и хотя вратарь Давид Иканович угадал направление, мяч со свистом влетел в сетку – 0:1.

Однако сам же Титов исправился во втором тайме. На 76-й минуте вышедший на замену полузащитник Сергей Белоусов подал угловой на дальнюю штангу, где притаился наш защитник, сыгравший, словно заправский форвард: поймав мяч на ногу он с лету ногой вонзил его в ворота – 1:1.

Моментов во втором тайме было немного, и к матчу применимо определение «боевая ничья».

В следующий раз «Металлург» должен выйти на поле 20 марта в поединке с лидеров группы «Урал-Поволжье» второго дивизиона тольяттинским «Акроном». Интригу придаёт тот факт, что в составе соперников выступают наши бывшие игроки Андрей Титов и лучший бомбардир «сталеваров» прошлого сезона (15 голов) Николай Иванников.

«Металлург» готовится к сезону, который должен был возобновиться 5 апреля, но сегодня РФС из-за пандемии коронавируса приостановил все футбольные соревнования в нашей стране до 10 апреля, как минимум. В турнирной таблице «Металлург» идёт на 2-м месте, отставая от брянского «Динамо» на два очка и имеет неплохие шансы на выход в ФНЛ. Тот же Брянск по календарю мы должны принимать дома 19 апреля.

Состав «Металлурга» в сегодняшнем матче: Иканович (Зеленов, 46), Викторов (Лаврененко, 61), Фролов, Титов, Кахидзе (Мохов, 77), Войдель, Арустамян (Акиничев, 88), Овчинников (Разомазов, 85), Харин (Я. Денисов, 77), С. Чернышов (Колченко, 82), Е. Денисов (Белоусов, 46).