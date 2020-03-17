Банк ЗЕНИТ вошел в рейтинг надёжности Forbes

Банк ЗЕНИТ вошел в рейтинг 100 надежных российских банков по версии журнала Forbes. При составлении списка учитывались основные финансовые показатели банков, а также данные аккредитованных Банком России международных и российских рейтинговых агентств: S&P, Moody's, Fitch, АКРА, «Эксперт РА».

На первом этапе были отобраны банки, подходящие по следующим параметрам: наличие рейтинга, размер активов более 30 млрд рублей, а при наличии нескольких рейтингов учитывалось общее число наивысших. В результате оценки кредитные организации были разделены на пять групп надежности. В настоящее время Банк ЗЕНИТ занимает 36 место с рейтингами уровня «BB+» и «BB» от Fitch и «AA+» и «AA» - по российской шкале. В случае ухудшения экономической конъюнктуры организации из этого списка сохранят доступ к альтернативным финансовым ресурсам, что позволит им выполнять обязательства.

Банк ЗЕНИТ ежегодно укрепляет позиции в рейтингах российских и международных агентств. В июне Moody’s Investors Service подтвердило Банку кредитный рейтинг на уровне Ba3, в конце года агентства Fitch и «Эксперт РА» подтвердили Банку уровень BB со стабильным прогнозом и ruА. В ноябре 2019 года АБ «Девон-Кредит» (ПАО) и ПАО «Липецккомбанк» начали работать под брендом «Банк ЗЕНИТ». Во II квартале 2020 года завершится интеграция ПАО «Спиритбанка» и АО Банка ЗЕНИТ Сочи.

Банковская группа ЗЕНИТ образована в 2005 году и объединяет ПАО Банк ЗЕНИТ, АО Банк ЗЕНИТ Сочи и ПАО Спиритбанк. ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина владеет 71,1% акций Банковской группы ЗЕНИТ. Группа представлена в 25 регионах Российской Федерации, собственная сеть продаж насчитывает 139 точек. Группа обладает широкой международной корреспондентской сетью банков-партнеров, сотрудничает с более чем 100 международными институтами в Европе, Америке и Азии. Банк ЗЕНИТ имеет рейтинги международных рейтинговых агентств на уровне Ва3 (Moody's), BB (Fitch) и ruА- (RAEX (Эксперт РА)).

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