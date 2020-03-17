Коронавирус: «Металлург» не сыграет первый официальный весенний матч 5 апреля

Весна начинается уныло: маски, антисептики и ни футбола, ни мини-футбола.

Как стало известно GOROD48, не только клубы российской Премьер-Лиги приостановили свой чемпионат до 10 апреля. Аналогичное решение приняла и Профессиональная футбольная лига, отвечающая за соревнования во втором российском дивизионе: пока пауза до 10 апреля, а потом видно будет.

Это логичное решение, о котором официально будет объявлено сегодня. Российский футбол уйдет на вынужденные каникулы во всех лигах – РПЛ, ФНЛ, втором дивизионе. Временно прекращается и чемпионат России по мини-футболу. Ранее уже были приостановлены чемпионаты во многих странах, включая Англию, Италию, Испанию, Германию. Таким образом, липецкий «Металлург» не сможет провести первый матч весенней части сезона дома 5 апреля с раменским «Сатурном», как планировалось.

Если карантин отменят, то ближайшая игра ждёт красно-чёрных 12 апреля в Калуге, а за ней последует сразу «матч года» 19 апреля с брянским «Динамо», но загадывать пока рано.

Пандемия коронавируса уже затронула и подготовку команды, которая сейчас тренируется в Турции. Как сообщил сегодня официальный сайт клуба, под вопросом заключительная контрольная игра липчан на сборе, которую планировали провести 23 марта.

- Организаторы хотели подобрать нам в соперники местную команду, но клубы в Турции сейчас один за одним уходят на карантин, - говорится в сообщении.

А вот ранее намеченные игры должны пройти по расписанию: сегодня в 16:00 команда Сергея Машнина встретится с пермской «Звездой», а 20 марта – с тольяттинским «Акроном».



Напомним, что «Металлург» после осенней части сезона-2019/20 отстаёт на два очка от лидера брянского «Динамо» (который ещё должен принять дома) и имеет все шансы на выход в ФНЛ.





