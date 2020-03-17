Общество
сегодня, 11:18
В мэрии сказали нет светофорам на Ангарской и закрытию сквозного проезду через улицу Маяковского
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Сегодня на заседании постоянной комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета депутаты рассмотрели два обращения - жительницы улицы Маяковского Лидии Ролдугиной, возмущенной «стихийным проездом» автотранспорта у домов №№ 62, 64Б, 64В в сторону Петровского моста, и своего коллеги, депутата Александра Попова, требующего установить светофорный объект на пешеходном переходе перекрестка улиц Ангарская и Ударников.
В своем письме Лидия Ролдугина сообщила депутатам о том, что проезд по улице Маяковского у домов №№ 62, 64Б, 64В в сторону Петровского моста был построен их жителями в 1988-1990 годах из подручных материалов без соответствующего проекта. С течением времени этот проезд разрушается и сейчас дорога стала вообще аварийной. Кроме того, под ней проходит газопровод, который, как считает липчанка, может быть продавлен как автотранспортом, так и используемыми местными жителями материалами для ее укрепления. К тому же вибрация от потока автотранспорта разрушает дома, которые уже растрескались.
С точки зрения чиновников, этот проезд является участком муниципальной улично-дорожной сети и «выполнен конструктивно для осуществления сквозного проезда автотранспорта». Поэтому что-то менять - нецелесообразно.
Однако председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Николай Воронин сообщил, что этот проезд во втором квартале будет отремонтирован. Также будет отремонтирована так называемая бетонка, дорога вдоль центрального пляжа, соединяющая улицу Карла Маркса и улицу Маяковского.
- В МКУ «Управление строительства Липецка» разработан и согласован в установленном порядке проект строительства объездной дороги от Петровского моста до улицы Студеновской, - сообщил депутатам Николай Воронин.
Напомним, что ранее в интервью GOROD48 глава Липецка Евгения Уваркина сообщила, что вдоль центрального пляжа обустроят тротуары, велодорожки, на городской набережной появятся остановки общественного транспорта, будет освещена дорога, ведущая к центральному городскому пляжу с набережной под Петровским мостом.
Дали в мэрии от ворот поворот и депутату Александру Попову, который призвал городскую администрацию оборудовать светофорным объектом пешеходный переход на перекрестке улиц Ангарской и Ударников. Неподалеку находится ЖК «Мелодия», где живет 144 семьи, и этим людям «ежедневно приходится рисковать жизнью при переходе дороги по пути в школу, магазин, поликлинику, на остановку «поселок Сырский».
Председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Николай Воронин сообщил депутатам, что на этом перекрестке организованы два нерегулируемых пешеходных перехода. Если пешеходы и водители не будут нарушать Правила дорожного движения, то проблем в мэрии при движении через эти переходы не видят никаких.
В своем письме Лидия Ролдугина сообщила депутатам о том, что проезд по улице Маяковского у домов №№ 62, 64Б, 64В в сторону Петровского моста был построен их жителями в 1988-1990 годах из подручных материалов без соответствующего проекта. С течением времени этот проезд разрушается и сейчас дорога стала вообще аварийной. Кроме того, под ней проходит газопровод, который, как считает липчанка, может быть продавлен как автотранспортом, так и используемыми местными жителями материалами для ее укрепления. К тому же вибрация от потока автотранспорта разрушает дома, которые уже растрескались.
С точки зрения чиновников, этот проезд является участком муниципальной улично-дорожной сети и «выполнен конструктивно для осуществления сквозного проезда автотранспорта». Поэтому что-то менять - нецелесообразно.
Однако председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Николай Воронин сообщил, что этот проезд во втором квартале будет отремонтирован. Также будет отремонтирована так называемая бетонка, дорога вдоль центрального пляжа, соединяющая улицу Карла Маркса и улицу Маяковского.
- В МКУ «Управление строительства Липецка» разработан и согласован в установленном порядке проект строительства объездной дороги от Петровского моста до улицы Студеновской, - сообщил депутатам Николай Воронин.
Напомним, что ранее в интервью GOROD48 глава Липецка Евгения Уваркина сообщила, что вдоль центрального пляжа обустроят тротуары, велодорожки, на городской набережной появятся остановки общественного транспорта, будет освещена дорога, ведущая к центральному городскому пляжу с набережной под Петровским мостом.
Дали в мэрии от ворот поворот и депутату Александру Попову, который призвал городскую администрацию оборудовать светофорным объектом пешеходный переход на перекрестке улиц Ангарской и Ударников. Неподалеку находится ЖК «Мелодия», где живет 144 семьи, и этим людям «ежедневно приходится рисковать жизнью при переходе дороги по пути в школу, магазин, поликлинику, на остановку «поселок Сырский».
Председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Николай Воронин сообщил депутатам, что на этом перекрестке организованы два нерегулируемых пешеходных перехода. Если пешеходы и водители не будут нарушать Правила дорожного движения, то проблем в мэрии при движении через эти переходы не видят никаких.
3 1359
Гость
Марина
Сокол