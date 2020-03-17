Житель Волово вспомнил о своих детях только после того, как на него возбудили уголовное дело

Меры административного воздействия на должника по алиментам не действовали.

Судебным приставам Воловского района удалось добиться от местного жителя погашения задолженности по алиментам. При этом процесс оказался долгим, и мужчина проявил сознательность только после возбуждения на него уголовного дела.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Липецкой области, отец двоих несовершеннолетних детей вовсе не торопился перечислять им положенную по закону треть заработка. При этом он нигде не работал и не имел имущества, на которое можно было бы обратить взыскание.

В итоге на мужчину завели дело об административном правонарушении по статье 5.35.1 КоАП, после чего мировой судья приговорил его к 150 часам обязательных работ.

Отбыв наказание в феврале, мужчина не изменил своих привычек – о детях не вспоминал, трудоустраиваться не захотел. Итог – уголовное дело по ч.1. ст. 157 УК РФ

- Уголовное дело было направлено прокурору для утверждения обвинительного акта, после чего должник, осознавая неминуемость уголовного наказания, погасил образовавшуюся задолженность в сумме 80 тысяч рублей, - отчитались о победе в нелёгкой борьбе судебные приставы.



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