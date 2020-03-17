сегодня, 09:49
НЛМК объявляет о дополнительных мерах безопасности в связи с коронавирусом
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой для предупреждения рисков для здоровья сотрудников в условиях непрерывного производства, на Новолипецком металлургическом комбинате приняты дополнительные меры безопасности.
В компании приостановлены зарубежные командировки сотрудников и ограничен допуск на предприятие иностранных специалистов. На таможенном посту НЛМК и на контрольно-пропускных пунктах предприятия, через которые транспортируют грузы из-за рубежа, водителям и экспедиторам выдают защитные медицинские маски. В ближайшее время будет организовано отдельное помещение для приема водителей и экспедиторов.
На проходных НЛМК и в административных зданиях введен выборочный температурный контроль. В местах общего пользования установлены резервуары с антисептиками и дезинфицирующими средствами. Используемые на НЛМК алкотестеры, работающие в бесконтактном режиме, будут проходить санитарную обработку четыре раза в день.
Для снижения единовременной концентрации людей в ближайшее время будут изменены графики смен, режим рабочего времени офисного персонала, графики работы столовых. На предприятии сокращено количество очных совещаний, рабочие встречи с большим количеством людей проводят по видео- и конференцсвязи.
Среди сотрудников предприятия и работников подрядных организаций распространяются памятки по необходимым профилактическим мерам.