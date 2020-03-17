НЛМК объявляет о дополнительных мерах безопасности в связи с коронавирусом

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой для предупреждения рисков для здоровья сотрудников в условиях непрерывного производства, на Новолипецком металлургическом комбинате приняты дополнительные меры безопасности.

Как сообщает пресс-служба НЛМК, сотрудникам, вернувшимся из стран, где зафиксированы массовые случаи заражения коронавирусной инфекцией, предложено пройти домашний карантин с возможностью работать удаленно. На период неблагоприятной эпидемиологической обстановки компания будет оплачивать нахождение на больничном по причине респираторных заболеваний на уровне полного должностного оклада.



В компании приостановлены зарубежные командировки сотрудников и ограничен допуск на предприятие иностранных специалистов. На таможенном посту НЛМК и на контрольно-пропускных пунктах предприятия, через которые транспортируют грузы из-за рубежа, водителям и экспедиторам выдают защитные медицинские маски. В ближайшее время будет организовано отдельное помещение для приема водителей и экспедиторов.



На проходных НЛМК и в административных зданиях введен выборочный температурный контроль. В местах общего пользования установлены резервуары с антисептиками и дезинфицирующими средствами. Используемые на НЛМК алкотестеры, работающие в бесконтактном режиме, будут проходить санитарную обработку четыре раза в день.



Для снижения единовременной концентрации людей в ближайшее время будут изменены графики смен, режим рабочего времени офисного персонала, графики работы столовых. На предприятии сокращено количество очных совещаний, рабочие встречи с большим количеством людей проводят по видео- и конференцсвязи.







Среди сотрудников предприятия и работников подрядных организаций распространяются памятки по необходимым профилактическим мерам.





