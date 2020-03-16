Спорт

сегодня, 21:36

Липчанин помог «Тамбову» одержать первую победу в 2020 году

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#Футбол #РПЛ #Федчук
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Липчанин помог «Тамбову» одержать первую победу в 2020 году

А уже завтра в России могут быть отменены все матчи - и в Премьер-Лиге, и во втором дивизионе.

Только что в Нижнем Новгороде завершился заключительный матч 22-го тура РПЛ, в котором арендующий волжское поле «Тамбов» крупно обыграл самарские «Крылья Советов» - 3:0.

В перерыве при счёте 1:0 на поле вышел начинавший заниматься футболом в родном Липецке 25-летний форвард хозяев Артём Федчук (на фото крайний справа). Свою лепту в победу тамбовчан наш земляк внёс и даже мог забить на 85-й минуте, когда «Крылья» чуть ли не всей командой помчались вперед, а в быстрой ответной атаке Артём вырывался на ударную позицию. Но его накрыли защитники.

Голы у «Тамбова» забили признанный лучшим игроком матча Георгий Мелкадзе (на 33-й минуте), Владимир Обухов (54) и Антон Килин (80-я).

«Тамбов» поднялся уже на 11-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков и опережая зону стыковых матчей на 2 очка.

Федчук перешёл в стан тамбовчан минувшей зимой из курского «Арангарда» и дебютировал в команде в проигранном 7 марта в Москве матче столичному «Динамо» - 0:1, проведя на поле заключительные 12 минут. Затем в домашней встрече с казанским «Рубином» (0:0) он не играл, а сегодня получил в свое распоряжение целый тайм.

Еще один липчанин 32-летний защитник Алексей Рыбин (13 матчей) сегодня на поле не выходил, как и во всей весенней части.

Отметим, что завтра чемпионат России по футболу может быть остановлен из-за коронавируса на неопределённый срок. К слову, такое же решение может быть принято и в отношении игр второй лиги, и тогда «Металлург» может не возобновить сезон в назначенные сроки – 5 апреля.

Фото vk.com/fctambov68

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#Футбол #РПЛ #Федчук
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Комментарии (3)

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Перри Мейсон

47 минут назад
Согласен! Ага.. Только в Манчестер Юнайдет с Вами не согласятся)))
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Согласен!

57 минут назад
Перри Мейсон, Просто уровень игры нынешних спартаковцев - Тамбов.
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Перри Мейсон

сегодня, 21:53
Опять спартаковцы всю игру у Тамбова сделали..
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