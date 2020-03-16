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сегодня, 20:20

Липецкая вечЁрка: дело Козина, смерть младенца и транспортный коллапс

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#вечёрка
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Липецкая вечЁрка: дело Козина, смерть младенца и транспортный коллапс

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в понедельник, 16 марта.

Более сотни откликов читатели оставили под новостью «Вину в совершении преступления не признал, в содеянном не раскаялся». В Правобережном районном суде Липецка сегодня началось рассмотрение уголовного дела в отношении Александра Козина, основателя компании «Оконные системы» и бывшего главы ФКР региона, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

Не менее активно липчане обсуждают жуткое известие из Хлевенского района. Там многодетная мать родила в своем доме четвертого ребенка, перерезала ножницами пуповину, завернула младенца в покрывало и положила под кровать. Вскрытие показало, что ребенок умер от асфиксии. Подозреваемая в убийстве не знает отца первого ребенка, а со вторым мужчиной, отцом ее других двух детей, она в разводе.

Первое утро рабочего дня после полного перекрытия проспекта Победы стало проблемой для автолюбителей, водителей автобусов и «маршруток». Сегодня утром корреспондент GOROD48 проверил, как едет транспорт по улице Папина, ставшей полным дублером ремонтируемой магистрали. На этот раз эксперимент показал «узкие» места перекрытия. А вечером жители улицы Вторая Индустриальная вышли на проезжую часть. Горожане выступили против использования их улицы как пути объезда реконструируемого проспекта Победы. 

Бывает и такое: пьяная женщина устроила танцы на проезжей части. В течение 15 минут она мешала проезду транспорта. Водители вызвали полицейских, но к их прибытию женщина уже ушла. Танцы на дороге записала камера наблюдения.
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#вечёрка
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