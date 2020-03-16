Погода в Липецке

сегодня, 16:47

В Липецкой области ветер и до +9

4 950
#ветер
В Липецкой области ветер и до +9

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в области повышенного атмосферного давления — будет преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 2-5 градусов тепла, что на 5-7 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 марта в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 6-11 м/сек, местами порывы до 16 м/сек. Температура ночью от 1 до 6 градусов мороза, днем - от 4 до 9 градусов тепла. 

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью - от 3 до 5 градусов мороза, днем она составит от 6 до 8 градусов тепла.

День 17 марта стал самым теплым в Липецке в 1989 году, тогда в городе было +11 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1917 году – 23 градуса мороза. 

4 950
#ветер

Комментарии (4)

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Ваш

16 минут назад
Богородица! Путена прогони!
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Зинаида

42 минуты назад
Лучше бы жара настала, да ударила бы по мозгам и свалила с ног!!!
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Котэ

51 минуту назад
Кушать все равно нечего.
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Вася

сегодня, 17:18
Хоть бы снег выпал метра на полтора!
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