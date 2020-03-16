сегодня, 16:47
В Липецкой области ветер и до +9
В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в области повышенного атмосферного давления — будет преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 2-5 градусов тепла, что на 5-7 градусов выше нормы.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью - от 3 до 5 градусов мороза, днем она составит от 6 до 8 градусов тепла.
День 17 марта стал самым теплым в Липецке в 1989 году, тогда в городе было +11 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1917 году – 23 градуса мороза.
Ваш
Зинаида
Котэ
Вася