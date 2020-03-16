Здоровье
22 минуты назад
Четверых жителей Чаплыгинского района проверил на коронавирус - результат отрицательный
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Все четверо ехали в поезде с человеком, у которого подозревали коронавирусную инфекцию.
Четыре жителя Чаплыгинского района прошли обследование на наличие коронавируса. Результат оказался отрицательным.
Как сообщает официальный канал Липецкой области по ситуации с коронавирусной инфекцией, необходимость проведения обследования чаплыгинцев возникла после их контакта с человеком, у которого подозревали коронавирусную инфекцию. Люди вместе ехали в поезде.
Сейчас четверо жителей Чаплыгинского района находятся в обсерваторе. За ними ведётся медицинское наблюдение.
Как сообщает официальный канал Липецкой области по ситуации с коронавирусной инфекцией, необходимость проведения обследования чаплыгинцев возникла после их контакта с человеком, у которого подозревали коронавирусную инфекцию. Люди вместе ехали в поезде.
Сейчас четверо жителей Чаплыгинского района находятся в обсерваторе. За ними ведётся медицинское наблюдение.
2 461
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собвбв