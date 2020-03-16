Здоровье

22 минуты назад

Четверых жителей Чаплыгинского района проверил на коронавирус - результат отрицательный

2 461
#коронавирус
Четверых жителей Чаплыгинского района проверил на коронавирус - результат отрицательный

Все четверо ехали в поезде с человеком, у которого подозревали коронавирусную инфекцию.

Четыре жителя Чаплыгинского района прошли обследование на наличие коронавируса. Результат оказался отрицательным. 
 
Как сообщает официальный канал Липецкой области по ситуации с коронавирусной инфекцией, необходимость проведения обследования чаплыгинцев возникла после их контакта с человеком, у которого подозревали коронавирусную инфекцию. Люди вместе ехали в поезде. 
 
Сейчас четверо жителей Чаплыгинского района находятся в обсерваторе. За ними ведётся медицинское наблюдение.
2 461
#коронавирус

Комментарии (2)

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Айболит

7 минут назад
Проверяйте лучше! Там каждый первый почти заражённый!!!
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собвбв

9 минут назад
Мы все давно в обсёрватере , и ведётся за нами наблюдение......
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