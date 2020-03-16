Четверых жителей Чаплыгинского района проверил на коронавирус - результат отрицательный

Все четверо ехали в поезде с человеком, у которого подозревали коронавирусную инфекцию.

Четыре жителя Чаплыгинского района прошли обследование на наличие коронавируса. Результат оказался отрицательным.



Как сообщает официальный канал Липецкой области по ситуации с коронавирусной инфекцией, необходимость проведения обследования чаплыгинцев возникла после их контакта с человеком, у которого подозревали коронавирусную инфекцию. Люди вместе ехали в поезде.



Сейчас четверо жителей Чаплыгинского района находятся в обсерваторе. За ними ведётся медицинское наблюдение.

