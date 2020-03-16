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Пятница, 13-е оказалась спокойной, следующий день выдался богатым на семейные разборки
Сообщения в полицию о 13-ти семейных конфликтах зафиксировали по номеру «112» в субботу 14 марта операторы управления ГО и ЧС Липецка.
Тревожный сигнал поступил с одной из улиц частного сектора о том, что пьяный мужчина облил дом бензином и грозился его поджечь вместе с чем-то досадившими ему родственниками. Сообщение незамедлительно передано в полицию.
Шесть вызовов полиции отмечено из-за конфликтов соседей. Кроме того, восемь раз липчане затевали драки в кафе, причём в разных районах города.
В воскресенье накал страстей угас. Очевидно, драчунам и скандалистам потребовалась передышка перед началом новой трудовой недели.
смерть
смерть
Ирина
Дуня Кулакова