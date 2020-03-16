Пятница, 13-е оказалась спокойной, следующий день выдался богатым на семейные разборки

Сообщения в полицию о 13-ти семейных конфликтах зафиксировали по номеру «112» в субботу 14 марта операторы управления ГО и ЧС Липецка.

Как сообщает управление про делам ГО и ЧС, пятница 13-го в этом отношении прошла на удивление спокойно. Зато следующий день отмечен буйством нетрезвых мужей, сожителей и зятьёв.



Тревожный сигнал поступил с одной из улиц частного сектора о том, что пьяный мужчина облил дом бензином и грозился его поджечь вместе с чем-то досадившими ему родственниками. Сообщение незамедлительно передано в полицию.



Шесть вызовов полиции отмечено из-за конфликтов соседей. Кроме того, восемь раз липчане затевали драки в кафе, причём в разных районах города.



В воскресенье накал страстей угас. Очевидно, драчунам и скандалистам потребовалась передышка перед началом новой трудовой недели.

