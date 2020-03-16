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Пятница, 13-е оказалась спокойной, следующий день выдался богатым на семейные разборки

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#полиция #семейные конфликты
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Пятница, 13-е оказалась спокойной, следующий день выдался богатым на семейные разборки

Сообщения в полицию о 13-ти семейных конфликтах зафиксировали по номеру «112» в субботу 14 марта операторы управления ГО и ЧС Липецка.

Как сообщает управление про делам ГО и ЧС, пятница 13-го в этом отношении прошла на удивление спокойно. Зато следующий день отмечен буйством нетрезвых мужей, сожителей и зятьёв.   

Тревожный сигнал поступил с одной из улиц частного сектора о том, что пьяный мужчина облил дом бензином и грозился его поджечь вместе с чем-то досадившими ему родственниками. Сообщение незамедлительно передано в полицию.

Шесть вызовов полиции отмечено из-за конфликтов соседей. Кроме того, восемь раз липчане затевали драки в кафе, причём в разных районах города. 

В воскресенье накал страстей угас. Очевидно, драчунам и скандалистам потребовалась передышка перед началом новой трудовой недели.
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#полиция #семейные конфликты
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Комментарии (4)

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смерть

50 минут назад
да как так то спокойным а это что ?!!! Женщина родила в своем доме, перерезала ножницами пуповину, задушила ребенка, завернула младенца в покрывало и положила под кровать.
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смерть

51 минуту назад
да как так то спокойным а это что ?!!! https://gorod48.ru/news/1895068/? * .ru%2Fnews
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Ирина

сегодня, 15:51
https://www.youtube.com/watch?v=L_dWvTCdDQ4
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Дуня Кулакова

сегодня, 15:29
Лучше поздно, чем никогда! Отметили на другой день, по-семейному, со скандалами, драками, праздник всё-таки!!!
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