Происшествия
17 минут назад
В Нижнем парке упало «меченое» дерево
Меченые синей краской деревья в парке, кстати, не определены под снос
Как сообщают сегодня некоторые пользователи «ВКонтакте», в Нижнем парке замечены деревья отмеченные «крестиком» синей краской.
Одно из деревьев на алле возле тира и вовсе повалено.
Как сообщили GOROD48 в администрации Нижнего парка, синей краской деревья «Зеленхоз» пометил для так называемого коронирования, обрезки, никакого сноса не планируется и не планировалось. Одно из отмеченных деревьев в минувшую пятницу свалил шквалистый ветер. Это случилось когда на аллее, к счастью, не было людей.
Одно из деревьев на алле возле тира и вовсе повалено.
Как сообщили GOROD48 в администрации Нижнего парка, синей краской деревья «Зеленхоз» пометил для так называемого коронирования, обрезки, никакого сноса не планируется и не планировалось. Одно из отмеченных деревьев в минувшую пятницу свалил шквалистый ветер. Это случилось когда на аллее, к счастью, не было людей.
Александр
Гранмулино
Знаток
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