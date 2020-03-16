В Нижнем парке упало «меченое» дерево

Меченые синей краской деревья в парке, кстати, не определены под снос

Как сообщают сегодня некоторые пользователи «ВКонтакте», в Нижнем парке замечены деревья отмеченные «крестиком» синей краской.Одно из деревьев на алле возле тира и вовсе повалено.Как сообщили GOROD48 в администрации Нижнего парка, синей краской деревья «Зеленхоз» пометил для так называемого коронирования, обрезки, никакого сноса не планируется и не планировалось. Одно из отмеченных деревьев в минувшую пятницу свалил шквалистый ветер. Это случилось когда на аллее, к счастью, не было людей.