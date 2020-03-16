Происшествия

17 минут назад

В Нижнем парке упало «меченое» дерево

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#дерево #ветер #ураган #
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В Нижнем парке упало «меченое» дерево

Меченые синей краской деревья в парке, кстати, не определены под снос

Как сообщают сегодня некоторые пользователи «ВКонтакте», в Нижнем парке замечены деревья отмеченные «крестиком» синей краской. 



Одно из деревьев на алле возле тира и вовсе повалено.

Как сообщили GOROD48 в администрации Нижнего парка, синей краской  деревья «Зеленхоз» пометил для так называемого коронирования, обрезки, никакого сноса не планируется и не планировалось.  Одно из отмеченных деревьев в минувшую пятницу свалил шквалистый ветер. Это случилось когда на аллее, к счастью, не было людей. 
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#дерево #ветер #ураган #
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Комментарии (4)

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Александр

4 минуты назад
На Уваркину?
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Гранмулино

5 минут назад
От ударов топора, скорее всего, и упало... А не от шквалистого ветра, он тут не причём!!!
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Знаток

8 минут назад
Ваня Климов иди поработай. От безделия видать мозг кипят. Че народ баламутить - репост срочный ему нужен. Разберись сначала а потом панику поднимай.
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Димка Аксенов Трудовая Слава Липецка

9 минут назад
И дерево за меня , кандидата на звание «Почетный гражданин города Липецка».
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