Общество

36 минут назад

Экс-начальник департамента ЖКХ Липецка Сергей Давыдов попал под суд

4 1076
#"управляшка"
Экс-начальник департамента ЖКХ Липецка Сергей Давыдов попал под суд

Руководителя УК «Улица Торговая» и УК «Умный дом» дисквалифицировали на три года.

Арбитражный суд Липецкой области дисквалифицировал на три года как руководителя управляющей организации экс-начальника департамента ЖКХ Липецка Сергея Давыдова. Также решением суда аннулирована лицензия ООО УК «Улица Торговая», в которой Сергей Давыдов был директором. На основании решения Арбитражного суда Госжилинспекция Липецкой области направила в Минстрой РФ сведения на Сергея Давыдова о его включение в реестр дисквалифицированных лиц как директора еще одной управляющей компании, «Умный дом», так как именно эта организация управляла «Улицей Торговой».

Как сообщили GOROD48 в Госжилинспекции по Липецкой области, по аналогичным основаниям на сегодняшний день аннулировано 16 квалификационных аттестатов должностных лиц управляющих компаний.

Этот случай дисквалифицированный директор двух «управляшек» Сергей Давыдов, экс-начальник департамента ЖКХ Липецка, знающий запутанное законодательство в этой сфере как свои пять пальцев, считает досадным казусом:

- В свое время УК «Уютный дом» стала помогать по просьбе директора ТСЖ «Улица Торговая» Олега Шавтайло этой организации. Потом Олег Шавтайло серьезно заболел и умер. Учредители «Уютного дома» приняли решение о расширении бизнеса и приобрели эту маленькую уже управляющую организацию. Поскольку смысла в отдельном управлении двумя юрлицами не было, учредители приняли решение назначить единоличным управляющим органом свою головную организацию и перевести в нее же все дома «Улицы Торговой», предложив жителям принять такое решение на общем собрании. Так УК «Улица Торговая» временно осталась без домов - это было необходимо для приостановки ее деятельности на некоторое время, чтобы разобраться с задолженностью, навести порядок в весьма запущенной бухгалтерии и подготовить организацию к дальнейшей работе. УК «Уютный дом» как ее управляющая организация продолжала работу по урегулированию всех этих вопросов. И вдруг в 2019 году лицензионная комиссия Липецкой области приняла решение направить в суд документы по аннулированию лицензии у УК «Улица Торговая» по причине того, что в ее управлении не было домов. И суд вынес решение об аннулировании лицензии!

По словам Сергея Давыдова, УК «Уютный дом» как управляющую организацию о таком иске не уведомляли, хотя ГЖИ было известно о том, что «Уютный дом» является единоличным исполнительным органом для УК «Улица Торговая». Поэтому в УК «Уютный дом» не смогли представить суду свои аргументы и не знали о вынесенном решении. В итоге решение об аннулировании лицензии у УК «Улица Торговая» вступило в силу, а сроки обжалования были пропущены.

- Но дальше начинается самое интересное. В связи с аннулированием лицензии я как директор УК «Уютный дом» автоматически попал в реестр дисквалифицированных лиц! Так я перестал быть руководителем успешной управляющей компании. Не исключено, что кто-то этому обрадуется, кто-то этой ситуацией воспользуется, но это уже будет другая история, - сказал Сергей Давыдов

- Месяц назад, в феврале, я успешно сдал аттестационный экзамен. Не понимаю, почему, будучи об этом осведомленным, руководство Госжилинспекции по Липецкой области направили сведения в Минстрой для включения меня в реестр дисквалифицированных лиц управляющих организаций? Дисквалификация возможна только по решению суда по конкретному лицу, а не автоматически в связи с тем, что кто-то в Минстрое плохо учился на юрфаке и эту норму закона написал на двойку. Уверен, что моя дисквалификация никак не отразится на работе УК «Умный дом». Что ж, поработаю заместителем директора, пока мы разберемся с этим недоразумением, которое я просто так не оставлю, - резюмировал Сергей Давыдов.
4 1076
#"управляшка"

Комментарии (4)

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Счетовод

13 минут назад
Давыдов - единственный человек был в администрации Липецка, который понимал, чем занимался в ЖКХ. Сейчас таких нет.
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Праздник!

15 минут назад
Очень рад, что самого хитрожопого прищучили! Все имеет начало и имеет конец.
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Изольда Васильевна

17 минут назад
А лучше бы его вообще бы посадали, - там ему и место, среди таких, как он!
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Макар Нагульный

23 минуты назад
Давно пора закрыть Довыдава взял новые дома по блату ни хрена не делает только стрыгет капусту в карман .
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