Спорт

43 минуты назад

Коронавирусу назло, или знай наших: липчанки завоевали медали первенства России по вольной борьбе

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#Вольная борьба #"Богатырь" #Сергей Яковлев
Коронавирусу назло, или знай наших: липчанки завоевали медали первенства России по вольной борьбе

Судейский казус, несчастливая «мельница» и победа над призерской первенства мира – всё, что нужно знать о выступлении воспитанниц Сергея Яковлева.

Пока в мире свирепствует короновирус, и одно за другим отменяют почти все соревнования, бесстрашными оказались участницы чемпионата России по вольной борьбе среди девушек до 18 лет в Новосибирске. В главном в году отечественном турнире юниорок выступили три воспитанницы липецкой борьбы, и каждая (!) вернулась домой с медалями.

Близка к награде высшей пробы в весовой категории до 61 кг была Елизавета Петлякова, которая после трёх побед в финале встретилась с Татьяной Кабановой из Кемерово.

Судьбу встречи решил казус – в конце схватки секунданты Елизаветы. Не согласные с решением судей, выбросили на ковёр цветной кубик, означающий запрос видеопортора спорного эпизода. По правилам решающее слово принадлежит самому спортсмену, и тут Петлякова допустила непростительную ошибку – она… отказалась от видеопросмотра, за что ее сопернице присудили дополнительный балл. Видимо, Елизавета в горячке схватки была уверена, что ведёт в счете, а в действительности на табло было равенство. Штрафной балл и решил исход схватки, спустя несколько секунд прозвучал финальный гонг – 4:3 в пользу кемеровчанки, а у нашей спортсменки «серебро».

Олеся Безуглова в категории до 69 кг тоже одержала три победы, а в финале вышла на соперницу из Краснодара. Наша девушка вела – 2:0, но затем противнице удался прием «мельница» (бросок через спину, прим.) и она вышла вперед – 3:2. Безугловой пришлось рисковать и идти вперед, в результате в конце схватки она вновь попалась на тот же приём – 6:2 в пользу южной спортсменки…

Тяжело складывался турнирный путь Алины Рыбкиной (до 65 кг). Две победы и поражение отправили ее бороться за «бронзу», где липчанку поджидала серьезная противница Екатерина Кошкина из Новочебоксарска, два года назад становившаяся «бронзовым» призёром первенства мира. Однако упорная схватка принесла победу нашей спортсменке, и вместе с ней – 3-е место в чемпионате России.

Добавим, что все три липчанки сейчас уточатся в училище олимпийского резерва №2 в Санкт-Петербурге, поэтому параллельным зачётом представляли Северную столицу и наш регион. Но их «альма-матер» - липецкая Спортивная школа №9 и клуб «Богатырь», а на ноги поставил и дал путёвку в большой спорт наш известный тренер Сергей Яковлев.

Фото bezformata.com

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#Вольная борьба #"Богатырь" #Сергей Яковлев

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