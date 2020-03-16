В России

сегодня, 14:12

18-летняя спортсменка отбилась от рецидивиста

144
#ограбление
18-летняя спортсменка отбилась от рецидивиста

В городе Междуреченск Кемеровской области произошла неудачная попытка ограбления 18-летней девушки. 

Как сообщает VSE42.RU, по данным полиции, 18-летняя горожанка вечером возвращалась с тренировки, и когда на нее напал грабитель.

– К девушке под предлогом узнать дорогу обратился незнакомец, он схватил ее за куртку и потребовать отдать ему смартфон. Горожанка оказала налетчику сопротивление, стала кричать и звать на помощь, в результате чего нападавший скрылся, – рассказали в ГУ МВД.

Девушка пожаловалась в полицию, и вскоре был пойман подозреваемый в попытке ограбления – 35-летний ранее неоднократно судимый мужчина. Возбуждено уголовное дело. 
144
#ограбление

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Кремле прокомментировали закрытие границы России с Белоруссией
В Кремле прокомментировали закрытие границы России с Белоруссией

18 минут назад

В России
Режим повышенной готовности ввели в Кемерове из-за угрозы распространения коронавируса
#коронавирус
Режим повышенной готовности ввели в Кемерове из-за угрозы распространения коронавируса

53 минуты назад

В России
Путин поставил точку в законе о поправках в Конституцию
Путин поставил точку в законе о поправках в Конституцию

вчера, 11:03

В России
Кадыров призывает не спешить умирать из-за коронавируса
Кадыров призывает не спешить умирать из-за коронавируса

вчера, 10:59

В России
Трое несовершеннолетних заболели коронавирусом в Москве
Трое несовершеннолетних заболели коронавирусом в Москве

вчера, 09:44

В России
#коронавирус
13
Ученые выяснили оптимальную температуру для передачи коронавируса

13.03.2020 17:27

В России