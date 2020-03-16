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18-летняя спортсменка отбилась от рецидивиста
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В городе Междуреченск Кемеровской области произошла неудачная попытка ограбления 18-летней девушки.
Как сообщает VSE42.RU, по данным полиции, 18-летняя горожанка вечером возвращалась с тренировки, и когда на нее напал грабитель.
– К девушке под предлогом узнать дорогу обратился незнакомец, он схватил ее за куртку и потребовать отдать ему смартфон. Горожанка оказала налетчику сопротивление, стала кричать и звать на помощь, в результате чего нападавший скрылся, – рассказали в ГУ МВД.
Девушка пожаловалась в полицию, и вскоре был пойман подозреваемый в попытке ограбления – 35-летний ранее неоднократно судимый мужчина. Возбуждено уголовное дело.
– К девушке под предлогом узнать дорогу обратился незнакомец, он схватил ее за куртку и потребовать отдать ему смартфон. Горожанка оказала налетчику сопротивление, стала кричать и звать на помощь, в результате чего нападавший скрылся, – рассказали в ГУ МВД.
Девушка пожаловалась в полицию, и вскоре был пойман подозреваемый в попытке ограбления – 35-летний ранее неоднократно судимый мужчина. Возбуждено уголовное дело.
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