Начался прием заявок на звание «Почетный гражданин города Липецка»

В Липецком городском Совете депутатов начали принимать заявки от трудовых коллективов предприятий, общественных, государственных организаций и органов местного самоуправления на выдвижение кандидатов на звание «Почетный гражданин города Липецка».

Как сообщает пресс-служба городского Совета, выдвижение соискателя осуществляется на собраниях в коллективах организаций большинством голосов от числа работающих. По итогам голосования, на имя председателя Липецкого городского Совета депутатов направляются следующие документы:



1. Ходатайство-характеристика на кандидата с отражением биографических данных, всех этапов трудовой и творческой деятельности, подвигов, достижений, реального вклада в социально-экономическое, культурное и общественное развитие города Липецка, моральных и деловых качеств, правительственных наград, званий и другое.



2. Протокол собрания трудового коллектива организации о выдвижении кандидата, подписанный председательствующим и секретарем собрания, и заверенный печатью организации.



3. Три цветных фотографии соискателя размером 8 х10 см и 3 х 4 см.



Документы и фотографии должны быть направлены в Липецкий городской Совет депутатов до 13 апреля 2020 года по адресу: 398001, г. Липецк, ул. Советская, 22. Контактные телефоны: 23-93-62, 23-93-61, 23-93-60.



Представленные кандидатуры будут рассмотрены на профильной комиссии горсовета. Затем информация будет направлена для опубликования и общественного обсуждения в областную газету «Липецкая газета». А на июньской сессии парламентарии выберут 2 липчан, которым будет присвоено Почетное звание. Торжественное награждение состоится в День города.



Звание «Почетный гражданин города Липецка» присваивается жителям города, гражданам России, прославившим город и страну своим трудовым или героическим подвигом, которые своей деятельностью внесли особый вклад в развитие Липецка.





