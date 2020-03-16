Общество

43 минуты назад

Начался прием заявок на звание «Почетный гражданин города Липецка»

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#Почетные граждане
Начался прием заявок на звание «Почетный гражданин города Липецка»

В Липецком городском Совете депутатов начали принимать заявки от трудовых коллективов предприятий, общественных, государственных организаций и органов местного самоуправления на выдвижение кандидатов на звание «Почетный гражданин города Липецка». 

Как сообщает пресс-служба городского Совета, выдвижение соискателя осуществляется на собраниях в коллективах организаций  большинством голосов от числа работающих. По итогам голосования, на имя председателя Липецкого городского Совета депутатов направляются следующие документы: 

1. Ходатайство-характеристика на кандидата с отражением биографических данных, всех этапов трудовой и творческой деятельности, подвигов, достижений, реального вклада в социально-экономическое, культурное и общественное развитие города Липецка, моральных и деловых качеств, правительственных наград, званий и другое. 

2. Протокол собрания трудового коллектива организации о выдвижении кандидата, подписанный председательствующим и секретарем собрания, и заверенный печатью  организации. 

3. Три цветных фотографии соискателя размером 8 х10 см и 3 х 4 см. 

Документы и фотографии должны быть направлены в Липецкий городской Совет депутатов до 13 апреля 2020 года по адресу: 398001, г. Липецк, ул. Советская, 22. Контактные телефоны: 23-93-62, 23-93-61, 23-93-60.  

Представленные кандидатуры будут рассмотрены на профильной комиссии горсовета. Затем информация будет направлена для опубликования и общественного обсуждения в областную газету «Липецкая газета». А на июньской сессии парламентарии выберут 2 липчан, которым будет присвоено Почетное звание. Торжественное награждение состоится в День города.  

Звание «Почетный гражданин города Липецка» присваивается жителям города, гражданам России, прославившим город и страну своим трудовым или героическим подвигом, которые своей деятельностью внесли особый вклад в развитие Липецка.  


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#Почетные граждане

Комментарии (6)

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Мы из Ельца!

9 минут назад
ОЛЕГА КОРОЛЕВА! ИГОРЯШУ АРТАМОНОВА! УВАРКИНУ! ИВАНОВА!
ответить

Ваш

14 минут назад
А я заслуженное инопомоечное очко Липецкой области!
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Очевидно

24 минуты назад
что это может быть Козин, только сейчас его суд оправдает
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Ваш

29 минут назад
Перри Мейсон, заслуженный тролль г. Липецка?
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Шапокляк

30 минут назад
Однозначно Уваркину! Характеристика - это звиздец, коллеги
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Перри Мейсон

36 минут назад
Я уже подал!
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