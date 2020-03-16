Общество
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Чем глубинней народ, тем меньше он пьёт
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Чем дальше от границ Российской Империи, СССР или России, тем меньше смертность от алкоголизма
Интересное исследование опубликовано в журнале Drug and Alcohol Review. Демографы изучили ситуацию со смертностью мужчин в возрасте от 20 до 64 лет, которая сложилась в 2006–2014 годах в четырех экономических районах Европейской части России — Центральном, Северо-Западном, Центрально-Черноземном и Калининградском (всего 23 области, включая Москву и Санкт-Петербург), а также в различных регионах Беларуси, Польши и Литвы.
Выяснилось, что ситуация с ранними смертями мужчин из-за пьянства сильно варьируется не только по странам, но и по регионам внутри стран. Есть и относительно благополучные территории, и очаги высокой смертности. Самыми неблагополучными в этом смысле оказались северо-запад и запад России (Ленинградская, Новгородская, Смоленская, Брянская области), восточные и северо-восточные районы Беларуси, юго-восток Литвы, а также восточная и центральная Польша. При этом самая низкая смертность из-за алкоголя по России наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге и Центральном Черноземье (Липецкая, Курская, Воронежская области).
Исследователи объясняют тот факт, что во всех приграничных с Россией странах существует проблема злоупотребления алкоголем, наличием у этих территорий общей истории. Так, в социалистический период Беларусь и Литва были советскими республиками, а Польша находилась в сфере влияния СССР. Во времена Российской империи в нее входила, наряду с Беларусью и Литвой, и значительная часть Польши. При этом в южной части Польши, которая входила в состав Австро-Венгрии, смертность из-за спиртного ниже, сообщает в переводе материала «Мэйл. Здоровье».
В то же время, интересно, что по итогам 2018 года в «Рейтинге трезвых регионов России» Липецкая область разместилась на 39 месте из 85-и.
Фото: trezvenie48.pravorg.ru
Выяснилось, что ситуация с ранними смертями мужчин из-за пьянства сильно варьируется не только по странам, но и по регионам внутри стран. Есть и относительно благополучные территории, и очаги высокой смертности. Самыми неблагополучными в этом смысле оказались северо-запад и запад России (Ленинградская, Новгородская, Смоленская, Брянская области), восточные и северо-восточные районы Беларуси, юго-восток Литвы, а также восточная и центральная Польша. При этом самая низкая смертность из-за алкоголя по России наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге и Центральном Черноземье (Липецкая, Курская, Воронежская области).
Исследователи объясняют тот факт, что во всех приграничных с Россией странах существует проблема злоупотребления алкоголем, наличием у этих территорий общей истории. Так, в социалистический период Беларусь и Литва были советскими республиками, а Польша находилась в сфере влияния СССР. Во времена Российской империи в нее входила, наряду с Беларусью и Литвой, и значительная часть Польши. При этом в южной части Польши, которая входила в состав Австро-Венгрии, смертность из-за спиртного ниже, сообщает в переводе материала «Мэйл. Здоровье».
В то же время, интересно, что по итогам 2018 года в «Рейтинге трезвых регионов России» Липецкая область разместилась на 39 месте из 85-и.
Фото: trezvenie48.pravorg.ru
22 499
Вова Коббаев
А путинский притончик !
Перри Мейсон
Ваш
Ваш
Гость
усмань в шокЕ
Наш
Перри Мейсон
Ваш