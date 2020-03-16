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Чем глубинней народ, тем меньше он пьёт

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#алкоголизм #статистика
Чем глубинней народ, тем меньше он пьёт

Чем дальше от границ Российской Империи, СССР или России, тем меньше смертность от алкоголизма

Интересное исследование  опубликовано в журнале Drug and Alcohol Review. Демографы изучили ситуацию со смертностью мужчин в возрасте от 20 до 64 лет, которая сложилась в 2006–2014 годах в четырех экономических районах Европейской части России — Центральном, Северо-Западном, Центрально-Черноземном и Калининградском (всего 23 области, включая Москву и Санкт-Петербург), а также в различных регионах Беларуси, Польши и Литвы.

Выяснилось, что ситуация с ранними смертями мужчин из-за пьянства сильно варьируется не только по странам, но и по регионам внутри стран. Есть и относительно благополучные территории, и очаги высокой смертности. Самыми неблагополучными в этом смысле оказались северо-запад и запад России (Ленинградская, Новгородская, Смоленская, Брянская области), восточные и северо-восточные районы Беларуси, юго-восток Литвы, а также восточная и центральная Польша. При этом самая низкая смертность из-за алкоголя по России наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге и Центральном Черноземье (Липецкая, Курская, Воронежская области).

Исследователи объясняют тот факт, что во всех приграничных с Россией странах существует проблема злоупотребления алкоголем, наличием у этих территорий общей истории. Так, в социалистический период Беларусь и Литва были советскими республиками, а Польша находилась в сфере влияния СССР. Во времена Российской империи в нее входила, наряду с Беларусью и Литвой, и значительная часть Польши. При этом в южной части Польши, которая входила в состав Австро-Венгрии, смертность из-за спиртного ниже, сообщает в переводе материала  «Мэйл. Здоровье».

В то же время, интересно, что по итогам 2018 года в «Рейтинге трезвых регионов России» Липецкая область разместилась на 39 месте из 85-и. 

Фото: trezvenie48.pravorg.ru

22 499
#алкоголизм #статистика

Комментарии (22)

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Вова Коббаев

1 минуту назад
Развалили ССР , развалю и Россию
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А путинский притончик !

5 минут назад
Гонит самогончик !, Не надо водки и вина ,опустошай стакан до дна !, Слава великому Путину -царю !.
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Перри Мейсон

10 минут назад
Ваш, в демократической России настойку боярышника пьют и наркотики употребляют. Только в СССР качественный алкоголь был, а "эффективные частные собственники" такой делать не могут..
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Ваш

12 минут назад
Наш, тебя так волнует народ с горы Сиона? Нацист что ли?
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Ваш

13 минут назад
Перри Мейсон, ок. При СССР пили одеколон, тормозную жидкость, стекломой и прочую дрянь. Больше нигде так не опустились.
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Гость

15 минут назад
Мы на дне, как Курск..
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усмань в шокЕ

15 минут назад
Т.е. сериал "Самогонщики" на Discovery снимали не в США , а в приграничных к России штатах США?
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Наш

18 минут назад
Ваш, твой народ с гор сиона, который Сталин в ГУЛАГе смог заставить работать!
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Перри Мейсон

21 минуту назад
Ваш, только тема поста--алкоголизм, а не продукты)))
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Ваш

24 минуты назад
Перри Мейсон, вот в Питере к сожалению не был, а в Финляндии был. И знаю, что питерцы в обратном направлении ездят за качественными продуктами, которые у нас давят бульдозерами
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