Здоровье
сегодня, 09:05
В Липецкой области число выявленных больных коронавирусом не изменилось
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На утро 16 марта новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории области не выявлено.
В областной инфекционной больнице на лечении находятся три человека, у которых коронавирусную инфекцию выявили 7 марта.
В данковском обсерваторе находятся 30 человек из числа лиц, тесно контактировавших с заболевшими. Они здоровы. Симптомы коронавирусной инфекции у них не выявлены.
Организовано ежедневное медицинское наблюдение на дому за лицами прибывшими из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, и за людьми, контактировавшими короткое время с лицами, находящимися в обсерваторе.
Симптомы заболевания ни у кого не выявлены.
В данковском обсерваторе находятся 30 человек из числа лиц, тесно контактировавших с заболевшими. Они здоровы. Симптомы коронавирусной инфекции у них не выявлены.
Организовано ежедневное медицинское наблюдение на дому за лицами прибывшими из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, и за людьми, контактировавшими короткое время с лицами, находящимися в обсерваторе.
Симптомы заболевания ни у кого не выявлены.
29 3186
марфе
Сталин-психиатр.
Марфа
смит
Руслан
Олег п
Марфа
СУРОВЫЙ
ОЧЕНЬ ПРОСТО
Ольга