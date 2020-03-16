В Липецкой области число выявленных больных коронавирусом не изменилось

На утро 16 марта новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории области не выявлено.

В областной инфекционной больнице на лечении находятся три человека, у которых коронавирусную инфекцию выявили 7 марта.



В данковском обсерваторе находятся 30 человек из числа лиц, тесно контактировавших с заболевшими. Они здоровы. Симптомы коронавирусной инфекции у них не выявлены.



Организовано ежедневное медицинское наблюдение на дому за лицами прибывшими из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, и за людьми, контактировавшими короткое время с лицами, находящимися в обсерваторе.



Симптомы заболевания ни у кого не выявлены.

