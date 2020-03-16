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В Липецкой области число выявленных больных коронавирусом не изменилось

29 3186
#коронавирус
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В Липецкой области число выявленных больных коронавирусом не изменилось

На утро 16 марта новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории области не выявлено. 

В областной инфекционной больнице на лечении находятся три человека, у которых коронавирусную инфекцию выявили 7 марта. 

В данковском обсерваторе находятся 30 человек из числа лиц, тесно контактировавших с заболевшими. Они здоровы. Симптомы коронавирусной инфекции у них не выявлены. 

Организовано ежедневное медицинское наблюдение на дому за лицами прибывшими из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, и за людьми, контактировавшими короткое время с лицами, находящимися в обсерваторе.

Симптомы заболевания ни у кого не выявлены.
29 3186
#коронавирус
1

Комментарии (29)

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марфе

7 минут назад
Все есть,такое впечатление, что после Германии все это время спала
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Сталин-психиатр.

8 минут назад
Ну да, откуда бы им взяться?!)) Через неделю за пожизненного Путина голосовать, всё должно быть чинно благородно. Напоминает майскую демонстрацию, когда Чернобыль рванул. Страна, мля... Люди как расходный материал.
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Марфа

10 минут назад
смит, что то первый раз об этом слышу, вот в Москве да, Собянин позаботился. А в Липецке Вы где это прочитали или может телефон горячей линии есть??
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смит

22 минуты назад
Марфа, А кто вами должен интересоваться? Это вы после прилёта из Германии должны самоизолироваться дома на карантине и сообщить врачам об этом.
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Руслан

23 минуты назад
Привезу чеснок деревенский бесплатно. Если нужен. Пишите если нужна помощь. Чем можно помогу
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Олег п

26 минут назад
Это *
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Марфа

27 минут назад
Ольга, "понесло" меня туда, когда еще о коронавирусе разговоров даже не было
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СУРОВЫЙ

29 минут назад
Если соответствует действительности - честь и хвала, но если лжёте - позор и проклятие!
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ОЧЕНЬ ПРОСТО

31 минуту назад
Жительницв города, нужно запретить без крайней необходимости выходить из дома.. так то..
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Ольга

34 минуты назад
Марфа, а зачем вас туда понесло????? Знаете ведь ситуацию в стране
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