Спорт

сегодня, 17:56

Данковский боец отстоял титул чемпиона России по французского боксу

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#Сават #французский бокс
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Данковский боец отстоял титул чемпиона России по французского боксу

В Санкт-Петербурге сегодня завершились чемпионат и первенство России по савату, или французскому боксу в дисциплине «комба». На счету спортсменов Липецкой области – «золотая» и «серебряная» медали.

Павел Дьяконов среди юношей 15-17 лет в самой тяжелой весовой категории свыше 75 кг считался фаворитом. Ведь в город на Неве уроженец Данкова приехал защищать титул победителя первенства страны, завоеванный год назад. Но ковре Дьяконову пришлось провести два поединка, оба – с хозяевами соревнований из Санкт-Петербурга. Однако преимущество районного бойца над соперниками из «второй столицы» не вызывало сомнений: Дьяконов выиграл оба боя досрочно и стал двукратным чемпионом.

Антон Тюрин среди мужчин в весе до 70 кг выиграл первый бой у соперника из Южно-Сахалинска (география чемпионата охватывала всю страну!). Увы, но в финале наш боец с минимальным преимуществом уступил спортсмену из Ленинградской области. Итог – 2-е место, но и он заслуживает восторженной оценки.

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Антон на второй строчке.

Тюрина-младшего подготовил его отец Сергей Тюрин, в прошлом – призёр чемпионатов России по кикбоксингу. А Дьяконова тренировали Геннадий и Артём Шаталовы, последний также был одним из судей чемпионата и, по общему мнению, отработал на отлично.

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Сборная Липецкой области

Сават зародился во Франции в XIX столетии. Включает в себя удары руками, как в классическом боксе, а также удары ногами. Различают два вида савата: «комба» - более жесткий вид, удары в полный контакт с использованием средство защиты; «ассо» - раздел, в котором нельзя наносить сильные удары руками и ногами, важно качество и точность техники, защита бойца здесь минимальна.

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#Сават #французский бокс
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