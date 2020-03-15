Разбитые, ржавые, облитые краской – липчане вновь жалуются на автохлам во дворах (ФОТО)

Новая подборка брошенных автомобилей, до которых никому нет дела.

«Никогда такого не было и вот опять»: липчане продолжают присылать в редакцию GOROD48 фотографии брошенных во дворах автомобилей.

Верхнее фото сделано на проспекте Мира недалеко от дома №18. Автор утверждает, что машиной никто не интересуется уже около 2-х лет.





А это ржавое авто стоит возле дома №28/2 покоится уже 4-й год.





Оно почти насквозь проржавело, колеса спущены, стёкла разбиты, но на него никто так и не реагирует, кроме обеспокоенных жильцов.





Машина с тамбовскими номерами возле дома №4 на улице Липовской стоит не просто со сдутыми шинами, кто-то давным-давно догадался вылить на него краску. Все признаки брошенного автомобиля.

Фото брошенных машин, как и снимки автохамов, можно присылать нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22.