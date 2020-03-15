Общество

55 минут назад

Разбитые, ржавые, облитые краской – липчане вновь жалуются на автохлам во дворах (ФОТО)

17 494
#Автохлам #брошенные машины #благоустройство
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Разбитые, ржавые, облитые краской – липчане вновь жалуются на автохлам во дворах (ФОТО)

Новая подборка брошенных автомобилей, до которых никому нет дела.

«Никогда такого не было и вот опять»: липчане продолжают присылать в редакцию GOROD48 фотографии брошенных во дворах автомобилей.

Верхнее фото сделано на проспекте Мира недалеко от дома №18. Автор утверждает, что машиной никто не интересуется уже около 2-х лет.

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А это ржавое авто стоит возле дома №28/2 покоится уже 4-й год.

IMG_20200219_091151.jpg

Оно почти насквозь проржавело, колеса спущены, стёкла разбиты, но на него никто так и не реагирует, кроме обеспокоенных жильцов.

IMG-20200304-WA0019.jpg

Машина с тамбовскими номерами возле дома №4 на улице Липовской стоит не просто со сдутыми шинами, кто-то давным-давно догадался вылить на него краску. Все признаки брошенного автомобиля.

Фото брошенных машин, как и снимки автохамов, можно присылать нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22.

17 494
#Автохлам #брошенные машины #благоустройство
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Комментарии (17)

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Предвратник Гозера

7 минут назад
Какой же это "автохлам?!" На этих "машинах" можно ещё ездить и красоваться перед девчонками! (а-ха-ха...)
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ГОША

7 минут назад
всякое бывает.... может хозяина посадили.может заболел .да мало-ли что ! сразу брошенные ! по номерам менты пусть владельцев ищут !!!
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Перри Мейсон

13 минут назад
Перри Мейсон (самый, самый настоящий), "плачет Плеханова" Улица не может плакать, вас опять обманули)))
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Зуул

15 минут назад
На улице Теперика уже десятый год стоит и гниёт "Жигуль", определите и эту тачку тоже куда-нибудь.
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александр

19 минут назад
сдать можно но цена и перевозка будет выше стоимости авто
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александр

22 минуты назад
надо разьяснить людям куда обратится для сдачи авто
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Перри Мейсон (самый, самый настоящий)

23 минуты назад
Это точно! По мне давным-давно уже плачет Плеханова, но меня всё никак туда не определят! Я всё ещё здесь, свами, дебилы!!!
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Перри Мейсон

26 минут назад
Статья 35 Конституции РФ предусматривает, что: Право частной собственности охраняется законом. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда.(с)
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МИКР, ЕЛЕЦКИЙ

29 минут назад
Осканова 6 у 4го подъезда стоит уже второй год рыжий фольксваген пасат на спущеных колесах у берите его тоже
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Ваш

30 минут назад
Нейна Нудлеман, не имеете права!
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