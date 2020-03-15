55 минут назад
Разбитые, ржавые, облитые краской – липчане вновь жалуются на автохлам во дворах (ФОТО)
Новая подборка брошенных автомобилей, до которых никому нет дела.
«Никогда такого не было и вот опять»: липчане продолжают присылать в редакцию GOROD48 фотографии брошенных во дворах автомобилей.
Верхнее фото сделано на проспекте Мира недалеко от дома №18. Автор утверждает, что машиной никто не интересуется уже около 2-х лет.
А это ржавое авто стоит возле дома №28/2 покоится уже 4-й год.
Оно почти насквозь проржавело, колеса спущены, стёкла разбиты, но на него никто так и не реагирует, кроме обеспокоенных жильцов.
Машина с тамбовскими номерами возле дома №4 на улице Липовской стоит не просто со сдутыми шинами, кто-то давным-давно догадался вылить на него краску. Все признаки брошенного автомобиля.
Фото брошенных машин, как и снимки автохамов, можно присылать нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22.
Предвратник Гозера
ГОША
Перри Мейсон
Зуул
александр
александр
Перри Мейсон (самый, самый настоящий)
Перри Мейсон
МИКР, ЕЛЕЦКИЙ
Ваш