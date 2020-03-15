сегодня, 13:44
В Липецкой области оцифровали документы 273 тысяч участников Великой Отечественной войны
Сотрудники военного комиссариата Липецкой области завершили оцифровку архивных документов более 273 тыс. участников Великой Отечественной войны для размещения в музее «Дорога памяти».
Но, в каждом районном отделе военкомата продолжится приём дополнительных документов от родственников фронтовиков. В них развернута работа мобильных пунктов оцифровки, куда приглашаются фронтовики или их родственники, которым оказывается помощь по переводу документов в электронный вид и их загрузке в базу данных.
Собранные материалы будут размещены в музее «Дорога памяти» на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот» в Московской области, для наполнения которого в настоящее время в военных комиссариатах завершается оцифровка данных на всех участников Великой Отечественной войны.
Фото: function.mil.ru
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