Общество

сегодня, 13:44

В Липецкой области оцифровали документы 273 тысяч участников Великой Отечественной войны

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#Велиая Отечественная война #архив
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В Липецкой области оцифровали документы 273 тысяч участников Великой Отечественной войны

Сотрудники военного комиссариата Липецкой области завершили оцифровку архивных документов более 273 тыс. участников Великой Отечественной войны для размещения в музее «Дорога памяти».

Среди оцифрованных документов – учётные карточки, наградные листы, фотографии, письма с фронта, биографические данные, перечни наград. Военкомат завершил обработку собственного архива, где хранятся документы всех состоящих на учёте ветеранов войны региона, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

Но, в каждом районном отделе военкомата продолжится приём дополнительных документов от родственников фронтовиков. В них развернута работа мобильных пунктов оцифровки, куда приглашаются фронтовики или их родственники, которым оказывается помощь по переводу документов в электронный вид и их загрузке в базу данных.

Собранные материалы будут размещены в музее «Дорога памяти» на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот» в Московской области, для наполнения которого в настоящее время в военных комиссариатах завершается оцифровка данных на всех участников Великой Отечественной войны.

Фото: function.mil.ru

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#Велиая Отечественная война #архив
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Комментарии (2)

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Гость

8 минут назад
...а мы и без военного комиссариата справились.
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Неавтофанат

сегодня, 13:55
В военкоматах нет документов на ветеранов давно умерших, не получающих надбавок, путевок. Т.е. их уже нет в картотеках.
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