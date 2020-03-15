У семейства альпака в липецком зоопарке родился детеныш

Малышку назвали Снежинка

В липецком зоопарке у пары альпака Зорика и Беби родился малыш. Маленькую самку альпака назвали Снежинкой, сообщается в официальном аккаунте зоопарка в Инстаграм.Альпака в Липецке появились в 2012 году. Тогда это было диковинкой для российских зоопарков. Липецкий стал четвертым, в котором поселились альпака. Потомство липецкие альпака приносят ежегодно, и они существенно увеличили количество этих южноамериканских зверей в зоопарках страны.