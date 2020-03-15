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сегодня, 13:33

У семейства альпака в липецком зоопарке родился детеныш

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#альпака #липецкий зоопарк
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У семейства альпака в липецком зоопарке родился детеныш

Малышку назвали Снежинка

В липецком зоопарке у пары альпака Зорика и Беби родился малыш. Маленькую самку альпака назвали Снежинкой, сообщается в официальном аккаунте зоопарка в Инстаграм.



Альпака в Липецке появились в 2012 году. Тогда это было диковинкой для российских зоопарков. Липецкий стал четвертым, в котором поселились альпака. Потомство липецкие альпака приносят ежегодно, и они существенно увеличили количество этих южноамериканских зверей в зоопарках страны. 
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#альпака #липецкий зоопарк
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Комментарии (1)

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Малютка Дики

38 минут назад
Теперь маткапитал получите, аж 466 тысяч рублей за первенца, от плешивого Володьки! Поздравляю!!! (шутка)
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