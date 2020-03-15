«Помазан зеленкой, а от теста на алкоголь отказывается». Страшная авария чудом обошлась без жертв

Фото с места ДТП выглядит страшно, но на самом деле никто не погиб.

Вчера около 23 часов на пересечении улиц Терешковой и Циолковского возле торгового центра произошла авария.

Снимки ЧП уже облетели Интернет – судя по ним, произойти могло всё что угодно, и в легковом автомобиле, разбившимся всмятку вряд ли обошлось без жертв. Но чудеса все-таки случаются.

Как сообщили в GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, автомобиль «Нива» на полной скорости влетел под припаркованную возле обочину фуру «Скания» - последствия удара можно видеть на фото вверху.

- Внутри находились два человека – пассажир доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести, среди которых есть и переломы. Но его жизни, насколько нам известно, ничего не угрожает, - сообщили в пресс-службе, - А вот водителю 1994 г.р. госпитализация не потребовалась.

Водитель действительно «родился в рубашке»: его лишь помазали зеленкой и больше помощи ему не потребовалось. А вот от медицинского освидетельствования на предмет алкогольного опьянения молодой человек отказался, из-за чего на него составили протокол по части 12.26 «КоАП».