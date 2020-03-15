Происшествия

сегодня, 12:11

«Помазан зеленкой, а от теста на алкоголь отказывается». Страшная авария чудом обошлась без жертв

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#ДТП #авария
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«Помазан зеленкой, а от теста на алкоголь отказывается». Страшная авария чудом обошлась без жертв

Фото с места ДТП выглядит страшно, но на самом деле никто не погиб.

Вчера около 23 часов на пересечении улиц Терешковой и Циолковского возле торгового центра произошла авария.

Снимки ЧП уже облетели Интернет – судя по ним, произойти могло всё что угодно, и в легковом автомобиле, разбившимся всмятку вряд ли обошлось без жертв. Но чудеса все-таки случаются.

Как сообщили в GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, автомобиль «Нива» на полной скорости влетел под припаркованную возле обочину фуру «Скания» - последствия удара можно видеть на фото вверху.

- Внутри находились два человека – пассажир доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести, среди которых есть и переломы. Но его жизни, насколько нам известно, ничего не угрожает, - сообщили в пресс-службе, - А вот водителю 1994 г.р. госпитализация не потребовалась.

Водитель действительно «родился в рубашке»: его лишь помазали зеленкой и больше помощи ему не потребовалось. А вот от медицинского освидетельствования на предмет алкогольного опьянения молодой человек отказался, из-за чего на него составили протокол по части 12.26 «КоАП».

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#ДТП #авария
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Комментарии (20)

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6 минут назад
Маразм законов зашкаливает. Отказ от освидетельствования на алко и нарко. Да в случае любого ДТП это д.б. по умолчанию. Хорошую лазейку для отмазки придумали, чего удивляться что народ сплошь бухой и обдолбанный за рулем?
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инохлам

6 минут назад
Если были они были на иносраной рыгаловке из фольги, гавна и палок, то приняли ислам!
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Юстас

11 минут назад
Юстас > Алексу: В глаза долбишся?
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Гостья

19 минут назад
не проходит ни одних выходных,чтобы липецкие помазанные зеленкой отказники на алкоголь куда-нибудь не въехали.Видимо традиция у них такая,заниматься мазохизмом.
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Для АвтоВаз

25 минут назад
Алекс, ты петух?
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Водила фуры

29 минут назад
Алекс, Ты за сколько купил справку у врача, чтобы на пустой освещенной дороге не увидеть огромную фуру ?
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ИК-3

34 минуты назад
Заипали крадуны, алкаши и нарики... А на тройке педофилы по понятиям качают.
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Алекс

35 минут назад
Да! Фары должны парковаться на спецстоянках или за чертой города! Как в Москве: там такое может быть? Нет. Даже за пределы МКАД к центру их не пускают. А ночью эти фуры вообще не видно.
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ну да

36 минут назад
Липчанин, Бухать надо меньше. Запретить бухарикам ездить пожизненно.
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Сергей 13

40 минут назад
П"поркавать",таких словей даже т9 не слышал))!
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