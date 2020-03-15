Турецкая артиллерия снова нанесла удары по позициям сирийской армии

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил о том, что вопреки существующим договорённостям между Россией и Турцией по ситуации в арабской республики, турецкая армия возобновила нанесение ударов по позициям сирийских сил, обойдя достигнутые договорённости.

«Сирийская обсерватория. Турецкие силы и лояльные ей группировки бомбят районы, находящиеся под контролем сирийского правительства, в сельской местности города Таль Тамр, к северу от Хасаки», - сообщает арабское издание «Sky News Arabia».

Фактически, Турция соблюдает перемирие лишь в Идлибе и Алеепо, однако, после переброски крупных сил террористов в северную часть Сирии, боевые столкновения между турецкими военными, боевиками и сирийскими правительственными силами продолжаются, на что, как отмечают источники в САА, Россия не обращает внимание, хотя ранее Москва и Анкара также заключили сделку по обеспечению безопасности в этом районе.

В настоящий момент какие-либо подробности на этот счёт отсутствуют, однако, специалисты не исключают, что Турция и дальше будет создавать провокации в Сирии, намереваясь тем самым получить контроль над частью территории арабской республики, сообщает www.ruanalytica.ru.