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сегодня, 13:52

Турецкая артиллерия снова нанесла удары по позициям сирийской армии

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Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил о том, что вопреки существующим договорённостям между Россией и Турцией по ситуации в арабской республики, турецкая армия возобновила нанесение ударов по позициям сирийских сил, обойдя достигнутые договорённости.

«Сирийская обсерватория. Турецкие силы и лояльные ей группировки бомбят районы, находящиеся под контролем сирийского правительства, в сельской местности города Таль Тамр, к северу от Хасаки», - сообщает арабское издание «Sky News Arabia».

Фактически, Турция соблюдает перемирие лишь в Идлибе и Алеепо, однако, после переброски крупных сил террористов в северную часть Сирии, боевые столкновения между турецкими военными, боевиками и сирийскими правительственными силами продолжаются, на что, как отмечают источники в САА, Россия не обращает внимание, хотя ранее Москва и Анкара также заключили сделку по обеспечению безопасности в этом районе.

В настоящий момент какие-либо подробности на этот счёт отсутствуют, однако, специалисты не исключают, что Турция и дальше будет создавать провокации в Сирии, намереваясь тем самым получить контроль над частью территории арабской республики, сообщает www.ruanalytica.ru.

 

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